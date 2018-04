ilfattoquotidiano

: I giornali raccontano che Matteo Renzi, sentito dai pm, avrebbe smentito Luca Lotti circa i rapporti con l'ex ad Co… - AnnalisaChirico : I giornali raccontano che Matteo Renzi, sentito dai pm, avrebbe smentito Luca Lotti circa i rapporti con l'ex ad Co… - AnnalisaChirico : ++Fake news Consip++’Fino a quando dovremo sopportare così tante falsità? Siamo al ridicolo’, dice a @ilfoglio_it M… - Cascavel47 : Consip, pm Roma contro il Riesame per annullamento sospensione Scafarto: “Palese violazione del diritto penale”… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) La decisione del tribunale del, che ha riammesso in servizio il maggiore dei carabinieri, Gianpaolo, rappresenta una “palese violazione del diritto penale, delle regole processuali che governano la prova indiziaria, di travisamento dell’ipotesi di accuse e dei fatti posti a suo fondamento”. Lo scrive la Procura dinel provvedimento con cui ha impugnato in Cassazione l’ordinanza che revoca ladal servizio per un anno dell’ex capitano del Noe coinvolto nel caso. Per il procuratore capo Giuseppe Pignatone e per i pm Paolo Ielo e Mario Palazzi “l’impugnata ordinanza del, che trasforma orrori di sicuro rilievo penale in errori, qualificati con evidente ridondanza linguistica ‘involontarì”, è un provvedimento “che si contrappone alle regole del diritto sostanziale e processuale, della logica e del ...