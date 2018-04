Consip | il pm | Scafarto violò le norme per incastrare Tiziano Renzi

Consip - la Procura di Roma : "L'ex capitano Gianpaolo Scafarto violò le norme per inchiodare Tiziano Renzi" : L'ex capitano del Noe Scafarto "voleva inchiodare Tiziano Renzi alle sue responsabilità" fino ad "arrestarlo" ma ciò è avvenuto anche attraverso un "travisamento dei fatti e violazione delle regole giuridiche di governo della prova indiziaria". E' quanto mette nero su bianco la Procura di Roma nell'atto di impugnazione alla decisione del Riesame con cui il 27 marzo scorso è stato riammesso in servizio il maggiore dei ...

Consip - sospensione Scafarto : il pm impugna la decisione del Riesame : La Procura di Roma ha depositato oggi in Cassazione l’impugnazione alla decisione con cui il Tribunale del Riesame il 27 marzo scorso ha annullato l’interdizione dal servizio per un anno per il maggiore del carabinieri, Gianpaolo Scafarto, indagato nell’inchiesta Consip. Nel provvedimento davanti alla Suprema Corte il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Mario Palazzi ribadiscono che a loro dire la condotta dell’ufficiale dell’Arma, ...

