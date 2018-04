Concorsi scuola e FIT | come funzioneranno? La scheda riassuntiva

Assunzioni scuola 2018/2019 : ultime novità sul numero docenti - GaE e Concorsi Video : Alla fine il numero delle Assunzioni nella #scuola per l'anno scolastico 2018/2019 potrebbe addirittura dimezzarsi rispetto alle cifre preventivate. A darne notizia è il quotidiano Italia Oggi: i soldi per le Assunzioni degli insegnanti sono pochi, appena 150 miloni di euro e basteranno per appena 3.530 immissioni in ruolo a tempo indeterminato. Le cattedre che verranno messe a disposizione trarranno origine dalla trasformazioni dell'organico di ...

Scuola - “i dottori di ricerca ammessi ai Concorsi riservati Fit”. La sentenza del Tar spaventa il Miur : I dottori di ricerca ammessi al concorso riservato per il Fit. E quindi, di fatto, a un posto fisso nella Scuola, visto che la cosiddetta fase transitoria non prevede una selezione fra gli abilitati. L’ultima sentenza del Tar del Lazio arriva proprio nel giorno in cui scade il termine per presentare la domanda al prossimo concorso e apre le porte ad un principio destinato inevitabilmente a far discutere: cioè che il titolo del dottorato sia in ...

Concorsi scuola 2018 : arriva la prima bozza del regolamento : “In un incontro al Miur– scrive la FLC CGIL- è stata illustrata la prima bozza del regolamento dei futuri Concorsi scuola 2018. Si tratta del concorso ordinario e del concorso riservato a chi ha maturato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni. Il regolamento (un DPR) ha un iter complesso e prevede il parere […] L'articolo Concorsi scuola 2018: arriva la prima bozza del regolamento proviene da scuolainforma.