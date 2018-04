Concerto di Lana Del Rey a Roma | scaletta e orari ritiro biglietti | come raggiungere il

optimaitalia

: @nemssr Hahahah sono venuta per il concerto di lana del rey, riparto domani - Biancacr7 : @nemssr Hahahah sono venuta per il concerto di lana del rey, riparto domani - OptiMagazine : Concerto di @LanaDelRey a Roma, scaletta e orari ritiro biglietti: come raggiungere il #PalaLottomatica il 13 april… - bringmedicaprio : STASERA HO IL CONCERTO DI LANA DEL REY -

(Di venerdì 13 aprile 2018) ColdiDel Rey asi conclude il passaggio italiano del LA To The Moon Tour che ha visto due date nel nostro Paese nell'ambito della tournée europea della popstar.Dopo la prima data a Milano dell'11 aprile (qui video e, la stessa che presumibilmente sarà realizzata a),Del Rey fa il bis in Italia con ilal PalaLottomatica avenerdì 13 aprile, prima di proseguire il suo tour in Europa.Gli ultimiper l'evento sono ancora disponibili su circuito TicketOne, sia online che presso i rivenditori autorizzati nonché alle casse del palazzetto.Per quanto riguarda gli, l'inizio delè previsto per le ore 21:00, dopo l'opening act di Cat Power in scena alle 20.00. L'apertura dei cancelli del palazzetto è prevista per le 18.30: da un'ora prima, sarà possibile ritirare iin cassa.Non dovrebbe avere ...