Con questa frase il principe William potrebbe aver rivelato il sesso del royal baby

Roma - ancora un'invasione di cinghiali : questa volta sono entrati in un Condominio : Roma sempre più bestiale: nel filmato si vedono due cinghiali entrare in un condominio. E' successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 aprile, in via Colombini, zona Monte Mario...

“Ti porto nello stanzino e…”. Un lavoro da incubo - Con proposte indecenti - battutine e oscenità che questa povera dipendente è stata costretta a sopportare per anni. Ma alla fine a ridere è stata decisamente lei : Un incubo durato la bellezza, si fa per dire, di cinque anni, durante i quali questa donna è stata costretta a sopportare davvero di tutto. Battutacce volgari, proposte indecenti, una situazione che alla fine l’ha portata sull’orlo dell’esasperazione, con tanto di attacchi di panico. alla fine, però, per il datore di lavoro è arrivata un pesante condanna: dovrà infatti risarcire la sua dipendente, vittima delle sue ...

Superbike Aragon - Davies : «Ho un buon feeling Con questa pista» : ALCANIZ - La terza gara del Mondiale Superbike potrà dire se la Ducati potrà essere ancora davanti alla Kawasaki, com'è accaduto nelle prime due tappe. Ad Aragon Chaz Davies ha sempre ottenuto ottimi ...

Vanessa InContrada torna in tv! La notizia sta facendo esultare i fan della bella spagnola che ormai avevano perso la speranza di ammirarla ancora sul piccolo schermo. Dove la rivedremo? Beh - questa sì che è una sorpresa… : Da quanto tempo non vediamo Vanessa Incontrada in televisione? È un bel po’ di tempo. Più o meno dai tempi di “Scomparsa”, la fiction Rai girata a San Benedetto del Tronto che, un anno fa – più o meno – fece il botto andando ben oltre le aspettative di ascolti e share. Ebbene, per la gioia di tutti quelli che la amano, Vanessa Incontrada torna in televisione. Davvero? Sì. La vedremo protagonista di una nuova fiction Rai dal titolo “Il capitano ...

“God bless Meghan!”. Il dettaglio ‘sConvolgente’. Manca poco al matrimonio della Markle Con Harry - ma un particolare (pazzesco) di questa foto ha scatenato milioni di commenti. “Proprio tu? Ma allora…” : Le nozze si apprestano e i sudditi britannici, mentre aspettano l’arrivo del terzo Royal Baby, già stanno pregustando il giorno delle nozze tra Meghan Markle e il principe Harry. L’attrice americana grazie alla serie Suits aveva ottenuto un grande successo a livello planetario, anche se proprio il suo futuro sposo ha ammesso che prima di fare la sua conoscenza di lei non sapeva nulla. Ma da quel momento è capitolato come una pera cotta: ...

Lana Del Rey : la scaletta dei Concerti di Milano e Roma potrebbe essere questa : L’attesa è finita: il l’LA to The Moon Tour di Lana Del Rey sta per sbarcare in Italia! [arc id=”be86ecfa-7aaa-11e3-984c-0026b9414f30″] Dopo 5 anni di assenza, la cantante di “Lust For Life” tornerà in concerto nel nostro Paese: mercoledì 11 aprile salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano e il 13 del Palalottomatica di Roma. Un post condiviso da Lana Del Rey (@Lanadelrey) in data: Mar 20, 2018 at ...

“Torniamo in Italia!”. Ferragni-Fedez - ecco quando la supercoppia farà il ritorno in patria. In questi giorni tutti i fan li hanno tartassati Con questa domanda sui social : alla fine Chiara ha ceduto e ha svelato il piano : Il 19 marzo scorso, con molta sorpresa (visto che il parto era previsto il 9 aprile), nasceva Leone, il primo figlio di Fedez e Chiara Ferragni, ormai noto a tutto il mondo del web (con tanto di critiche per questo). Come tutti sanno il neonato è venuto alla luce in California, a Los Angeles. Scelta dettata dal fatto che i genitori hanno voluto dare al piccolo la doppia cittadinanza, sia quella americana, sia quella italiana. Dopo la ...

Altro che talent! Le doti canore di questa famiglia sbalordisCono tutti - l’esibizione casalinga diventa virale : Fruit Heights, Utah. La famiglia di mormoni LeBaron è al completo per le festività pasquali e decide di cementare i legami con un canto corale. L’interpretazione della canzone “One More Day” tratta dal musical “Les Miserables” postata sul profilo Facebook di Jordon LeBaron è immediatamente diventata virale, tanto da risvegliare l’interesse dei media americani. I protagonisti dell’esibizione hanno ammesso di avere questa passione comune per il ...

“Squalificata”. Rissa choc all'(altra) Isola. Non è la prima volta che il pubblico assiste a una zuffa come questa - stavolta - però - le due Concorrenti l’hanno fatta grossa. “Si sono strappate i capelli” e la produzione non ha avuto scelta : “Squalifica”. Era già successo all’Isola dei famosi. Parliamo di diversi anni fa e, se seguite il programma, probabilmente non avete dimenticato la lite furibonda che ci fu tra Aida Yespica e Antonella Elia. Tutto era iniziato con una discussione normale, a parole. Poi le due si erano scaldate, soprattutto Antonella Elia che, a un certo punto, mentre Carmen Di Pietro tentava di fare da paciere, è passata alle mani. Colpendo prima Patrizia ...

“Si dice che…”. Isola - il colpo di grazia. Dopo le mille polemiche di questa edizione - arriva l’ultimo attacco micidiale Contro Alessia Marcuzzi e la produzione del reality. La voce che circola è molto seria e la Conduttrice dovrebbe smetterla di scherzare. Panico : Isola dei famosi, Striscia la notizia torna all’attacco del reality. In modo sempre più feroce. Ora che sembra sia stata messa una pietra sopra il canna-gate, gli argomenti da affrontare sono altri… Ormai Striscia ha affrontato il canna-gate in lungo e in largo; ha fatto ascoltare audio che sembrano confermare che Francesco Monte in Honduras abbia veramente fatto uso di marijuana; ha mostrato prove video, insomma, ha messo in difficoltà per ...

Ventimiglia - la Diretta Streaming del Consiglio Comunale di questa sera : In corso a Ventimiglia la riunione del Consiglio Comunale cittadino potete seguire lo Streaming al link qui indicato CLICCATE PER VEDERE IL VIDEO

Moto2 Argentina - Bagnaia : «Dobbiamo Continuare in questa direzione» : TERMAS DE RIO HONDO - Lo Sky Racing Team VR46 si prepara per affrontare anche la gara in Argentina da protagonista, dopo lo splendido esordio stagionale in Moto2 con la vittoria di Pecco Bagnaia. Lo ...

F1 Toro Rosso - Tanabe : «Siamo Concentrati su questa gara e quelle dopo» : TORINO - In casa Toro Rosso, dopo il ritiro al tredicesimo giro nel GP d'Australia di Pierre Gasly, Honda ha rintracciato il problema ai componenti del motore MGU-H e del turbocompressore e ha trovato ...