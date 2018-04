Con Android 8 0 Oreo Google ha migliorato il sistema di inserimento automatico delle

Unieuro lancia gli “SConti Batticuore” : in offerta anche alcuni smartphone Android : Unieuro presenta oggi gli "Sconti Batticuore", promozione valida online fino al 15 aprile: sconti fino al 40% anche su smartphone Android, tra cui anche Huawei Mate 10 Pro e Samsung Galaxy A8 (2018) L'articolo Unieuro lancia gli “Sconti Batticuore”: in offerta anche alcuni smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Come personalizzare il vostro smartphone Android in 5 minuti Con un quiz! (video) : Ecco Come personalizzare il vostro smartphone Android in 5 minuti grazie al servizio #myAndroid di Google, rispondendo a un quiz potrete cucire la vostra homescreen in base alle esigenze e gusti che avete

I nuovi sfondi di Google su Instagram potrebbero Contenere un suggerimento del nome di Android P : L'ultimo set di sfondi di Google ne include uno che presenta tanti ghiaccioli e qualcuno pensa che possa contenere un suggerimento del nome di Android P

Da Trony riappaiono gli "SConti Magici" - offerte anche su smartphone Android : Trony rilancia gli "Sconti Magici", validi dal 13 al 19 aprile solamente online: ovviamente nella promozione non possono mancare smartphone e tablet Android, anche se non molto numerosi. Andiamo a scoprirli tutti.

Huawei Y6 (2018) è ufficiale Con Android Oreo e sblocco del volto : Huawei Y6 (2018) è stato ufficializzato oggi e si presenta con un display in formato 18:9, Android Oreo 8.0 e sblocco del volto: ecco il prezzo di listino.Nel parco prodotti di Huawei si aggiunge nella fascia economica il nuovo Y6 (2018) che farà inizialmente il suo debutto ufficiale in Asia e in Russia nei prossimi giorni.Huawei Y6 (2018) non è certo un dispositivo che brilla dal punto di vista hardware, ma sarà sicuramente capace di soddisfare ...

Controllare Android da PC Con trasmetti schermo : Gestire numerosi device durante l'attività lavorativa è sicuramente faticoso. Ma se ci fosse un modo per usare lo smartphone dal PC, rispondere alle chiamate, ai messaggi e alle chat, non sarebbe tutto più semplice? In questa guida ApowerMirror e Mobizen forniscono la soluzione al problema duplicando lo schermo dello smartphone sul PC. Indice contenuti ApowerMirror Mobizen Duplicare lo schermo con ApowerMirror ApowerMirror è un ...

Fototessera Fai Da Te Con Android : La Migliore App : Un'applicazione gratuita per Android permette a tutti gli utenti di creare (e stampare) una Fototessera senza la necessità di recarsi da un fotografo. Crea la tua Fototessera gratuitamente da solo con Android Creare fototessere con Android Come fare una Fototessera a casa? Quali sono le dimensioni di una Fototessera? Quella per il passaporto invece come deve essere? E […]

Il bug del multitouch di Android 8.1 Oreo sui Google Pixel 2 e Pixel 2 XL sarà risolto Con l'update di giugno : I possessori dei Google Pixel 2 e Pixel 2 XL dovranno attendere sino a giugno per la risoluzione del bug relativo al multitouch di Android 8.1 Oreo

Scansionare file APK per Android Con VirusTotal Droidy : Volete installare un file APK sul vostro dispositivo Android ma volete essere sicuri che non contenga virus. Fate una scansione con l'applicativo online VirusTotal Droidy file APK sicuri e senza virus grazie alla scansione online offerta da Virus Total Virus Total, noto servizio web che offre la scansione di file prima di scaricarlo o installarlo […]

Lo smartphone Android Go di Huawei arriverà Con la serie Y 2018 : Lo smartphone di Huawei aderente al progetto Android Go arriverà e farà parte della serie "Y" 2018. Nel corso dell'ultima edizione del MWC di Barcellona, Huawei aveva confermato di essere al lavoro su uno smartphone Android Go. Arriva adesso un'ulteriore conferma da parte di un dirigente Huawei, secondo il quale il device arriverà a maggio.

Lanciato il Samsung Galaxy J7 Duo Con display da 5 - 5 pollici e Android 8.0 Oreo : Dopo varie apparizioni in Rete, per il Samsung Galaxy J7 Duo è arrivato il momento della presentazione ufficiale. Scopriamo quali sono le sue feature

DroidCon Italy : due giorni dedicati al mondo android : Pochissimi giorni ci dividono dalla quinta edizione del Droidcon Italy, la più grande conferenza Italiana dedicata agli sviluppatori android. Negli anni ci ha sempre offerto ottimi spunti e talk interessanti in anteprima mondiale e…anche quest'anno si preannuncia all'altezza delle aspettative. Gli speaker sono di primissimo livello, ci saranno molti dipendenti direttamente da casa Google oltre a tantissimi "Google Developer Experts". Completano ...

I Samsung Galaxy J6 e Galaxy J4 ottengono la certificazione WiFi Con Android 8.0 Oreo : L'ennesima conferma dell'imminente lancio dei Samsung Galaxy J6 e Galaxy J4 arriva dal database della WiFi Alliance, che ha concesso la relativa certificazione

Un nuovo dongle Android TV Con logo Google e Oreo passa la certificazione FCC : Un nuovo dongle con Android TV, dalle forme che ricordano decisamente quelle di Chromecast e con il logo di Google, passa la certificazione presso la FCC statunitense.