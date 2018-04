Commercio | la Cina torna in deficit Prima volta in 13 mesi

Cina - surplus Commercio con Usa a 58 Mld : 6.05 Nel primo trimestre 2018 l'avanzo commerciale cinese nei confronti degli Stati Uniti è aumentato del 19,4%, a 58 miliardi di dollari.Secondo Pechino, da gennaio a marzo l'export verso gli Usa è aumentato del 14,8% annuo e l'import dell'8,9%. I dati giungono mentre infuria la guerra dei dazi. Per il presidente Trump,il surplus commerciale cinese è dovuto alla tecnologia e al know-how che le imprese di Pechino avrebbero acquisito ...

Usa - Trump convinto che sarà trovato accordo con Cina su Commercio : New York, 8 apr. , askanews, Con la Cina ' sarà trovato un accordo ' per evitare un conflitto sul commercio . Se ne è detto convinto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump . 'La Cina ritirerà le ...

Cina : analisi - Xi al forum di Boao questa settimana per difendere il Commercio cinese da politica Usa : Oltre a rassicurare le centinaia di investitori stranieri presenti sul fatto che il protezionismo statunitense non produrrà lo stesso nella seconda più grande economia del mondo, Xi deve fornire un ...

Trump chiede alla Cina di smetterla con il " Commercio sleale" - : "Gli Stati Uniti non godono di un surplus commerciale con la Cina da 40 anni. Dovrebbero smetterla con il commercio sleale, rimuovere le barriere commerciali e tener in vigore solo le aliquote ...

Usa-Cina - Ambrose Evans-Pritchard : attacchi Trump poco a che fare con Commercio - molto con Trappola di Tucidide : Quella che si sta svolgendo è piuttosto una "lotta di potere tra due egemonie litigiose", lanciata per stabilire chi sarà il vincitore, e chi dominerà dunque sia la tecnologia che il mondo intero nel ...

Cina interessata ad aprire discussioni sul Commercio con Usa : New York, 26 mar. , askanews, Dopo i dazi imposti dal presidente Donald Trump, la Cina ha detto di essere pronta a discutere con gli Stati Uniti sui loro rapporti commerciali. Lunedì mattina il ...

Borse Ue in cauto rialzo. Volatilità in attesa delle mosse di Usa - Ue e Cina sullo scacchiere del Commercio : MILANO - Ore 9:20. I mercati europei aprono in cauto rialzo, dopo le vendite di venerdì scorso generate dall'annuncio di Donald Trump di dazi verso la Cina. L'ipotesi di una guerra commerciale globale ...