Comey | ' Trump immorale come un boss'

La versione di James Comey su Donald Trump : "Bugiardo e immorale. Come un boss della mafia" : In oltre 300 pagine di memorie di memorie intitolate "A higher loyalty: truth, lies and leadership" l'ex numero uno dell'Fbi si toglie piu' di un sassolino dalle scarpe, dopo essere stato licenziato in tronco dal presidente americano nel maggio del 2017 per non essersi piegato al suo volere: quello di chiudere in fretta le indagini sul Russiagate

L’ex vice direttore dell’FBI Andrew McCabe ha tenuto appunti delle sue conversazioni con Trump e Comey : Andrew McCabe, l’ex vice direttore dell’FBI licenziato venerdì per volere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha tenuto degli appunti delle sue conversazioni con Trump e con l’ex direttore dell’FBI James Comey, scrive l’agenzia di stampa Associated Press, informata The post L’ex vice direttore dell’FBI Andrew McCabe ha tenuto appunti delle sue conversazioni con Trump e Comey appeared first on Il ...