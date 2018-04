Comey contro Trump | “Un boss mafioso” Ex capo Fbi | “Immorale e prepotente | era

Comey contro Trump - 'immorale come un boss della mafia' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

L’ex capo dell’Fbi James Comey contro Trump nel suo libro : “Come un boss della mafia” : L’ex capo dell’Fbi James Comey contro Trump nel suo libro : “Come un boss della mafia” James Comey , l’ex capo dell’Fbi cacciato da Trump nel maggio 2017, scrive del presidente nel suo libro di memorie: “Immorale, prepotente, e non legato in alcun modo alla verità”.Continua a leggere James Comey , l’ex capo dell’Fbi cacciato da Trump nel […]

Comey contro Trump : «Immorale come un boss della mafia» : Da parte di James comey un attacco durissimo al presidente Donald Trump. «Immorale, prepotente, e non legato in alcun modo alla verità»: così comey, descrive Trump nel...