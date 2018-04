Come autopubblicarsi un libro II Nell’era digitale l’autopromozione è fondamentale

ilfattoquotidiano

: Sono trascorsi cinque anni dalla pubblicazione del mio post “Come autopubblicarsi un libro… - ilfattoblog : Sono trascorsi cinque anni dalla pubblicazione del mio post “Come autopubblicarsi un libro… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Sono trascorsi cinque anni dalla pubblicazione del mio post “unsenza farsi fregare” e, visto i tanti messaggi che ricevo sul mio blog e la pagina Facebook, ho pensato a una seconda puntata visto che, da allora, sono cambiate molte cose. Primo: sono aumentate le piattaforme on line che permettono diun. Secondo: l’infomarketing e la tecnica dei “funnel” consentono oggi di scalare le classifiche di Amazon e diventare degli autori di bestseller per una nicchia di lettori. Terzo: gli editori tradizionali, a corto di vendite in libreria, cercano sempre più spesso scrittori che sanno auto-promuoversi su Internet e i social network. Quarto: è nata la figura dell’agente letterario digital e oggi è possibile diventare uno scrittore di successo usando l’infomarketing. Volete un esempio? Emanuele Properzi è il punto di riferimento italiano per chi ...