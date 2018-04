Colpisce la moglie con un machete

Pontedera. Colpisce la moglie con un cacciavite poi si lancia dal terzo piano : Dramma familiare domenica pomeriggio nel Pisano. La tragedia è avvenuta alle 17 in via Mameli a Pontedera. Protagonista una coppia di

Tragedia nel Piacentino : Colpisce moglie e figlio in testa e tenta il suicidio : Un uomo di 62 anni è stato arrestato, nel Piacentino, con una gravissima accusa: quella di aver aggredito i suoi familiari (moglie e figlio) colpendoli in testa con una chiave inglese, riducendoli in fin di vita. L'aggressione è avvenuta verso le 3 di notte in una cascina di Castell'Arquato, comune di 4600 abitanti. Prima ha colpito il figlio di 24 anni, che stava dormendo. Le grida del ragazzo hanno svegliato la donna (58 anni), che ...