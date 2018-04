COLONY - #RewatchTime | 1x04 Blind Spot

lostinaflashforward

(Di venerdì 13 aprile 2018) “We lie to everyone. We lie to our friends and our colleagues and our family. We lie out of fear. We lie to protect ourselves. But when lying becomes this pervasive, if becomes a lot harder to see the truth.”Ben ritrovati con la rubrica! Dopo tre episodi che hanno costruito la trama della serie, arriviamo allo scoppiettante quarto episodio, che crea un terreno di tensione e pericolo, con uno spiacevole colpo di scena finale riguardante uno dei personaggi secondari più interessanti visti sinora.ARTICOLI CORRELATI:: 1x03 "98 Seconds" TITOLO:Regia: Nelson McCormickScritto da: Dre Alvarez e Anna FishkoVOTO: ★★★★★★★★½☆☆COMMENTO L'episodio si apre con un gruppo di Red Hats che prende d'assalto una scuola, per arrestare una insegnante che faceva leggere loro dei testi non consentiti dalle leggi governative; fra i soldati vi è anche Broussard, ...