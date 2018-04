Coldiretti | Istat | torna a crescere la spesa degli italiani in alimentari e bevande

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) Dopo cinque anni di segno negativoin maniera significativa lain(+3,2%). E’ quanto emerge dalle analisi dellain occasione della diffusione dei datisui conti economico nazionali. Ad aumentare – sottolinea la– sono sia gli acquisti dicon un +4,6% (acqua imbottigliata, birra, spumanti e vino) che quelli di prodotti(+3%). Tra le tendenze si registra una decisa svolta salutista sulle tavoledove, dopo anni di abbandono,prepotentemente la dieta mediterranea con un aumento record dei consumi che va dal +7% per il pesce fresco fino alla crescita del 4,3 per la frutta fresca, secondo le elaborazioni su dati Ismea. L’attenzione verso i segmenti naturale e benessere è confermata – precisa la– dalla forte crescita di alimenti come la frutta secca: ...