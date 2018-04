CNH Industrial | Marchionne | nel 2017 risultati solidi

Nuovo spunto rialzista per CNH Industrial : Balza in avanti il leader globale nel settore dei capital goods , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%. La trendline del titolo su base settimanale si muove ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : CNH Industrial a -4 - 3% - Stm a -3 - 8% (4 aprile 2018) : Borsa Italiana news . Piazza Affari oggi attende alcuni interessanti dati macroeconomici. In particolare sul mercato del lavoro. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:54:00 GMT)

Piazza Affari : sell-off per CNH Industrial : Si muove in profondo rosso il leader globale nel settore dei capital goods , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,37% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana ...