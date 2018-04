Claudia Cardinale : Il mio segreto? Amo lavorare con i giovani : Una vita sotto i riflettori. Una semplicità mai snaturata. Una diva che non si è mai atteggiata come tale. A Claudia Cardinale non basterà spegnere ottanta candeline su una torta piena di successi e ...

Claudia Cardinale - gli 80 anni della ragazza 'che non voleva fare il cinema' - Cinema - Spettacoli : Era il 15 aprile 1938 a Tunisi quando da genitori di origine siciliana , 'mio papà dell'Isola delle Femmine, mia mamma di Trapani', nasceva Claude Joséphine Rose Cardinale, Claude 'un nome maschile, e ...

Da Monicelli agli esordienti di oggi - tutto il cinema di Claudia Cardinale : Dal primo film 'I soliti ignoti' di Mario Monicelli fino agli ultimi lavori, di giovani autori, Claudia Cardinale ha realizzato più di 150 film. Così 'la ragazza che non voleva fare il cinema' è ...

Claudia Cardinale compie 80 anni - spegnerà le candeline al San Carlo di Napoli : Il 15 aprile Claudia Cardinale compie 80 anni. Per l'occasione, spegnerà le candeline nel foyer del teatro San Carlo, dopo aver recitato all’Augusteo l’ultima replica di "La strana coppia". Un altro tassello per il suo rapporto speciale con la città partenopea, dopo essere stata sposata per 26 anni con il regista Pasquale Squitieri.Continua a leggere

Claudia Cardinale : gli 80 anni dell'italiana che ha fatto innamorare il mondo : Uno stile sicuro e senza eccessi che l'ha resa una delle ambasciatrici del Made in Italy nel mondo. Claude Joséphine Rose Cardinale, questo il suo vero nome, è nata a Tunisi, dove vivevano i suoi ...

Claudia Cardinale : "Alain Delon? Sul set uomini e donne facevano la fila per fare sesso con lui. E quella volta che io e la Bardot ci siamo azzuffate" : Ha 80 anni Claudia Cardinale, ma una bellezza ancora intatta. Festeggia questo traguardo a Napoli, nella città dell'unico uomo che abbia mai amato Pasquale Squitieri. E racconta a Il Mattino:"La bellezza? Me ne frego. Non mi ha mai interessata. Mai ho pensato di essere bella".Corteggiata, ammirata, ma nel suo cuore solo un uomo."Squitieri era colto, intelligente e un po' pazzo. Aveva molte donne, ma quando lo scelsi, sparirono".Sulla sua ...

80 anni al S.Carlo per Claudia Cardinale : ANSA, - NAPOLI, 9 APR - Il presente è a teatro con un omaggio al 'suo' Pasquale Squitieri, il futuro non esclude il cinema "anche se è più facile farlo in Usa e in Francia che in Italia". Claudia ...

Claudia Cardinale e Ottavia Fusco al Teatro Augusteo con 'La stana coppia' : Giorni e orari spettacoli Venerdi 6 alle ore 21:00. Sabato 7 alle ore 21:00. Domenica 8 alle ore 18:00. Martedi 10 alle ore 21:00. Mercoledi 11 alle ore 18:00. Giovedi 12 alle ore 21:00. Venerdi 13 ...

Cinema : Milano festeggia 80 anni Claudia Cardinale con una mostra al Mic : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Milano rende omaggio a Claudia Cardinale per il suo ottantesimo compleanno con una mostra su alcuni dei suoi film più celebri. Dal 30 marzo al 12 aprile prossimo, al Mic-Museo interattivo del Cinema Fondazione cineteca italiana, 'Claudia Cardinale. Diva d'autore', una r

Claudia Cardinale a Tunisi : si inaugura la Città della cultura : Il ministro della cultura Tunisino, Mohamed Zine El Abidine:"Dopo anni e forse decenni, la Tunisia oggi ha il più grande complesso culturale del Maghreb, mondo arabo e Africa, e dobbiamo ...