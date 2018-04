Clamoroso | l' Inter sulle tracce di una stella del Real Madrid

Milan-Inter - Icardi sbaglia un gol Clamoroso - tutti sotto shock [VIDEO] : Milan-Inter, Icardi sbaglia un gol shock, si sta giocando il derby valido per il campionato di Serie A, partita apertissima con la squadra di Spalletti che era passata in vantaggio nel primo tempo con Icardi, rete annullata poi per fuorigioco. Nella ripresa occasione incredibile sempre per l’argentino, l’errore a porta vuota è shock, l’Inter recrimina per il clamoroso errore. Mauro Icardi #wloskarobota #InterMilan [via @TVACM] ...

LIVE Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 all'intervallo - Clamoroso pareggio di Bonucci! Gran gol dell'ex : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Milan , match valido per la 30giornata della Serie A 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

Inter - Sabatini vicino all'addio : Suning pensa ad un Clamoroso ritorno : Sembra volgere al termine l'esperienza di Walter Sabatini come direttore dell'area tecnica di Suning. Un terremoto che scuote l'universo del colosso di Nanchino e che comprende l'Inter e lo Jiangsu, con il tecnico del club cinese che ha rassegnato le proprie dimissioni nella giornata di ieri a causa di alcune divergenze per quanto riguarda l'ultima sessione di calciomercato. Al termine della sessione di mercato del campionato cinese, inoltre, ...

Clamoroso Inter : arriva il sostituto di Perisic? Ecco i dettagli Video : Il mancato trasferimento del croato lo scorso anno è stato un vero e proprio tormentone. Dopo il momento no durato dalla tripletta col Chievo, conclusosi con la bella prova contro la Sampdoria, coronata anche dal goal che sblocca la partita, Ecco che ancora voci sul suo possibile trasferimento prendono di nuovo piede. Secondo le voci sempre Mourinho avrebbe preso di mira il giocatore dell'inter. Oltre all'interesse del Manchester United, ci ...

L'Inter tenta il grande colpo dalla Roma - pronto un Clamoroso scambio Video : L'#Inter continua a delineare la strategia da attuare nella prossima sessione di calciomercato. La societa' nerazzurra è tra le più attive tanto da avere praticamente bloccato il giovanissimo attaccante argentino classe 1997, Lautaro Martinez, che arrivera' dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro, firmando un contratto quinquennale, fino al 2023, a 1,5 milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria a centoventi milioni di ...

Inter - con la Sampdoria si tratta un Clamoroso scambio Video : Nel giorno in cui Inter e Sampdoria [Video] si sono sfidate allo stadio Marassi di Genova nell'anticipo delle 12:30 con il risultato finale di 0-5, che ha visto i nerazzurri tornare momentaneamente in zona Champions, in attesa di conoscere il risultato della Lazio questa sera, le due squadre ne hanno approfittato anche per intavolare una trattativa sorprendente. E' risaputo il buon rapporto che Intercorre tra le due societa' e a testimonianza di ...

Calciomercato : e se Balotelli tornasse all’Inter? L’attaccante del Nizza difficilmente resterà in Francia - Ausilio sonda il terreno per un Clamoroso ritorno : Sì, avete letto bene. Sì cari tifosi dell’Inter la probabilità c’è, eccome se esiste. Mario Balotelli, a fine anno, lascerà il Nizza ed il campionato francese. E’ proprio lo stesso presidente della squadra dell’italiano a dirlo a chiare lettere come riportato da CalcioWeb. Balotelli stà facendo una grande stagione trascinando la sua squadra in traguardi insperati e l’Inter sta osservando la situazione per un ...

Inter - arriva un Clamoroso rifiuto sul mercato : la trattativa rischia di saltare Video : Nonostante la sessione invernale di calciomercato si sia chiusa solo meno di una settimana fa, i club continuano a portare avanti alcune trattative in vista di giugno, anche per cercare di bruciare la concorrenza e accaparrarsi i migliori talenti sul mercato. Tra questi club c'è sicuramente l'#Inter che, nonostante il momento negativo, sta cercando di rinforzare gia' a rosa in vista della prossima stagione. I nerazzurri sono quarti in ...

Inter - possibile un Clamoroso doppio addio a fine stagione Video : Il momento dell'#Inter non è certamente tra i migliori e il pareggio ottenuto sabato in casa contro il Crotone non ha aiutato in questo senso, visto che la vittoria manca da più di due mesi. L'ultimo successo dei nerazzurri, infatti, è arrivato il 2 dicembre con il netto 5-0 sul Chievo Verona, con Ivan Perisic mattatore di giornata con una tripletta: da allora sono arrivate due sconfitte e sei pareggi e adesso il piazzamento in Champions League ...

Clamoroso Pinamonti - “no” al Sassuolo per rimanere all’Inter e il mercato dei nerazzurri è bloccato! : Manca meno di un’ora alla fine della sessione invernale del calciomercato. Difficilmente l’Inter riuscirà a mettere a segno il colpo a centrocampo tanto cercato, soprattutto dopo l’ultimo risvolto nell’affare Pinamonti-Sassuolo. Sembrava tutto fatto per il passaggio del centravanti classe ’99 alla corte di Iachini ma alla fine il giovane attaccante ha deciso di rifiutare la destinazione per rimanere in nerazzurro. ...

Inter - il crollo è Clamoroso : 9 “flop” consecutivi ed alcune scelte incomprensibili - la Champions è a rischio! : L’Inter non va. Ancora una volta i calciatori di Spalletti sono usciti dal campo a testa bassa dopo una gara al di sotto delle attese. Si tratta della gara numero 9 consecutivamente senza vittorie, male, troppo male per un club che ambisce alle zone alte della classifica. Al di là dei punti però, sono le prestazioni a preoccupare maggiormente tifosi ed addetti ai lavori. Guardando l’Inter si nota chiaramente una manovra sonnolenta, ...

Spal-Inter - l’autogol di Vicari è Clamoroso : VIDEO : Spal-Inter è stata sbloccata, suo malgrado, dal difensore della squadra di casa Vicari. Il centrale di Semplici è stato protagonista di una gaffe davvero clamorosa. Un cross apparentemente innocuo dalla sinistra, ha spaventato Vicari che è intervenuto in maniera goffa con il piede destro in allungo. Il pallone deviato dal centrale spallino però, si è indirizzato all’angolino andando a battere l’incolpevole Meret e portando dunque ...

L'Inter prova un Clamoroso colpo a parametro zero dalla Juventus Video : L'#Inter è sicuramente la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato visto che i dirigenti stanno lavorando per accontentare le richieste del tecnico, Luciano Spalletti. La societa' nerazzurra ha gia' messo a segno due colpi: il centrale argentino Lisandro Lopez dal Benfica e il fantasista brasiliano, Rafinha, dal Barcellona. Entrambi i calciatori sono arrivati con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato ...