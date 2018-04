Cinture di sicurezza | 30 anni fa scattava l' obbligo in Italia

Trenta anni fa le Cinture di sicurezza diventavano obbligatorie in Italia : Trenta anni fa le cinture di sicurezza diventavano obbligatorie in Italia Trenta anni fa le cinture di sicurezza diventavano obbligatorie in Italia Continua a leggere

Auto - 30 anni fa la legge per obbligo Cinture di sicurezza in Italia : Auto, 30 anni fa la legge per obbligo cinture di sicurezza in Italia Finite di sviluppare nel 1958 da Volvo su un progetto svedese, queste dotazioni di sicurezza sono state introdotte in Italia con un provvedimento del 1988. Da sole hanno contribuito a salvare il 28% delle persone coinvolte in incidenti ...

