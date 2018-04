Cinquanta anni fa i Pink Floyd al Piper | un concerto e una mostra per ricordare l' evento

Jim Clark - Cinquantanni fa se ne andava il grande campione scozzese : Una monoposto spezzata in due, una vita spezzata per sempre. Così se ne andò Jim Clark esattamente 50 anni fa, il 7 aprile del 1968, in un tremendo incidente avvenuto durante una gara di Formula 2, sul circuito tedesco di Hockenheim. Sembra incredibile, ma lo stiamo ricordando proprio dal paddock di quello stesso autodromo. Fa un certo effetto immaginare l'atmosfera di quella terribile giornata. Oggi, infatti, il circuito ospita Veterama, una ...