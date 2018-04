Cinema | docu-film su Vianello meno noto

Maria Callas : a 40 anni dalla morte al Cinema un documentario prezioso che racconta la cantante d’opera più famosa al mondo : A 40 anni dalla morte, al cinema il 16 aprile un film prezioso e unico che racconta la cantante d’opera più famosa di tutti i tempi: Maria Callas. Un documentario ricco di immagini inedite, fotografie, super8, registrazioni private, lettere e rari filmati d’archivio del dietro le quinte degli spettacoli, per la prima volta a colori. Il racconto di una vita memorabile ricostruito attraverso le parole della Callas e le storie intime dei ...

Cinema : a New York anteprima docufilm 'I Siciliani' : Palermo, 3 apr. , AdnKronos, In anteprima americana verrà presentato a New York il 9 Aprile, alla Casa Italiana Zerilli Marimò, il docufilm 'I Siciliani', scritto e diretto dal regista Francesco Lama, ...

Cinema : a New York anteprima docufilm ‘I Siciliani’ : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – In anteprima americana verrà presentato a New York il 9 Aprile, alla Casa Italiana Zerilli Marimò, il docufilm ‘I Siciliani”, scritto e diretto dal regista Francesco Lama, con Maria Grazia Cucinotta, Leo Gullotta, Tony Sperandeo, Ninni Bruschetta, Pietrangelo Buttafuoco, Antonio Emanuele e il popolo siciliano. Il film documentario è stato presentato in anteprima mondiale al prestigioso BAFTA di ...

Arriva al Cinema il documentario su Maria Callas : ... foto mai pubblicate, registrazioni pirata realizzate dai suoi ammiratori in occasione di alcune delle sue performance, lettere intime, dietro le quinte degli spettacoli e interviste dimenticate. Il ...

Il Cinema italiano a Hot Docs - 4 titoli selezionati al più importante festival di documentari del mondo : Quattro storie naturalmente uniche, in cui tuttavia pare tracciato quel filo rosso di cronaca esemplare e grande attenzione al linguaggio visivo e poetico, che unisce il miglior documentario ...

Cinema - calo nelle sale. Il presidente dei distributori Anica : “Documentari e film evento sono aumentati ma non sono “veri” film” : “Agonia, disaster movie, dati inesatti. Mi dispiace ma con il vostro articolo avete fatto disinformazione, qualcosa che poi danneggia il Cinema stesso”. Parole di Andrea Occhipinti, in qualità di presidente dei distributori Anica, di fronte all’articolo “Cinema, il paradosso: meno spettatori ma più film in sala. Ecco perché è una strana agonia”. “Avete confuso la rivolta degli esercenti per i Cinema a 2 euro una volta al mese, iniziativa portata ...

Festival del reportage giornalistico e Cinema documentario la III edizione 19/22 marzo a L'Aquila : L'Aquila - Si conferma la collaborazione tra il L’Aquila Film Festival e l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo che, per il terzo anno, organizzano il DOQ Film Festival, il Festival del reportage giornalistico e del cinema documentario. L’obiettivo di questa terza edizione del Festival è di esplorare le zone di intersezione tra il lavoro giornalistico e quello documentaristico, potendo da un lato offrire strumenti di crescita professionale ...

Pertini il combattente - al Cinema il docu-film sul presidente più amato - Video : “Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale”. Questa frase tenacemente ripetuta per una vita intera, racchiude in sé la sintesi dell’ideale al quale Sandro Pertini ha dedicato l’intera sua esistenza di socialista, partigiano, detenuto, confinato, combattente, giornalista, uomo politico e infine presidente della Repubblica: il più amato dagli italiani. Ispirato al libro "Il combattente. Come si diventa Pertini" di Giancarlo De ...

"Il Cinema della Verità" - al Teatro Masini il documentario Punishment Island : Il mio intento era lasciare una documentazione storica - in un luogo dove la storia non è scritta - ma volevo anche mantenere nel film l'esperienza e le sensazioni vissute in questo angolo di mondo: ...

Folco Quilici è morto/ Addio a un grande documentarista - la sua vita nel mondo del Cinema : Folco Quilici è morto: il grande documentarista ferrarese aveva 87 anni. Una vita straordinaria, in giro per il mondo: la rivalità con Gualtiero Jacopetti e le reazioni alla sua scomparsa.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 20:31:00 GMT)