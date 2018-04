Cina | ad Hamilton 2 e libere | Vettel 4 o

F1 Cina - seconde libere : conferma Hamilton - Raikkonen 2° - Vettel 4° : SHANGHAI - Dopo l'exploit nella prima sessione di libere Lewis Hamilton su Mercedes si conferma il più veloce anche nella seconda con un tempo di 1'33'482. Nel finale una leggere pioggia ha rallentato ...

Cina : 1/e libere ad Hamilton - Vettel 6/o : ROMA, 13 APR - Chi pensava che Lewis Hamilton fosse vicino al capolinea già dopo soli due Gran premi è servito. L'inglese della Mercedes è partito fortissimo nelle prime libere del Gp di Cina di F1, ...

F.1 - GP della Cina - Hamilton precede Raikkonen di 7 millesimi : Lewis Hamilton ha ottenuto il giro più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Cina, terzo round della stagione 2018 di Formula 1. L'inglese della Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:33.482, precedendo di soli 7 millesimi di secondo la Ferrari di Kimi Raikkonen. Terzo tempo per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, quarto Sebastian Vettel.Distacchi contenuti. A Shanghai, le temperature ambientali sono state basse ...

F1 Cina - seconde libere : Hamilton sempre in testa - Raikkonen 2° - Vettel 4° : SHANGHAI - Lewis Hamilton su Mercedes si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di libere con un tempo di 1'33'482, dopo l'exploit nella prima. Nel finale una leggere pioggia ha ...

F1 Cina - prime libere : 1° Hamilton - Raikkonen 2° e Vettel 6° : SHANGHAI -Lewis Hamilton nelle prime libere del Gran Premio della Cina parte subito forte. L'inglese vola subito in testa nella tabella dei tempi con 1'33'999. Alle sue spalle si piazza il finlandese ...

F1 Cina - prime libere : Hamilton padrone - Raikkonen 2° - Vettel 6° : SHANGHAI -Parte subito forte Lewis Hamilton nelle prime libere del Gran Premio della Cina. L'inglese vola subito in testa nella tabella dei tempi con 1'33'999. Alle sue spalle si piazza il finlandese ...

Gp Cina - Hamilton più veloce nelle prime libere : Dietro al campione del mondo in carica il finlandese Kimi Raikkonen con il crono di 1'34 358 …

F1 Cina - prime libere : primo Hamilton - Raikkonen 2° e Vettel 6° : SHANGHAI -Lewis Hamilton nelle prime libere del Gran Premio della Cina parte subito forte. L'inglese vola subito in testa nella tabella dei tempi con 1'33'999. Alle sue spalle si piazza il finlandese ...

F1 Gp Cina - libere 1 : Hamilton davanti a tutti - : Nuovo appuntamento con la F1. Tempo di libere 1 al Gp della Cina, terza tappa del Mondiale. Hamilton ha fatto registrare il miglior tempo: 1'33'999, con gomme soft. Alle sue spalle un eccellente ...

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : Hamilton il più veloce! (Gp Cina 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Cina 2018 Shanghai: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il terzo Gran Premio stagionale (oggi venerdì 13 aprile)(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 05:14:00 GMT)

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : Hamilton subito aggressivo! (Gp Cina 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Cina 2018 Shanghai: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il terzo Gran Premio stagionale (oggi venerdì 13 aprile)(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 04:25:00 GMT)

Lewis Hamilton - GP Cina 2018 : “La Ferrari sarà difficile da battere - ma il Mondiale è lungo” : 17 punti da recuperare a Sebastian Vettel dopo appena due gare. Non è stato di certo l’inizio di Mondiale di F1 che Lewis Hamilton si sarebbe aspettato. Nonostante per larghi tratti la Mercedes abbia dimostrato di essere più veloce rispetto alla Ferrari, ha dovuto soccombere sia in Australia sia in Bahrein. A questo punto il GP di Cina assume un’importanza davvero rilevante. Quella di Shanghai è una pista tradizionalmente molto ...

F1 Cina - Verstappen : «Con Hamilton non credo di aver sbagliato» : SHANGHAI - C'era Max Verstappen ra i protagonisti della conferenza stampa che anticipa il weekend di gara in Cina. L'olandese è tornato a parlare dell'ormai famoso duello con Lewis Hamilton a Sakhir: '...

Max Verstappen - F1 GP Cina 2018 : “Non cambierò il mio stile di guida. Hamilton? Semplice dare la colpa al pilota più giovane” : Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa prima del GP di Cina. Il pilota olandese non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, reduce da un fine settimana in Bahrein particolarmente disastroso. Max, però, non ha perso fiducia. “La macchina è molto veloce. In qualifica perdiamo un pochino a livello di velocità di punta e prestazione, ma quando questi fattori contano meno, ovvero in gara, i valori si riequilibrano. Ero ...