Ciclismo | Tom Dumoulin | ecco cosa ha causato i problemi intestinali al Giro

Blastingnews

: Che ne pensate? - Pavelina89 : Che ne pensate? - zazoomnews : Ciclismo Tom Boonen accusa Fabian Cancellara: “Mi ha rubato il Fiandre 2010 aveva un motorino nella bicicletta!” -… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Quella di #Tomche si ferma a bordo strada per un bisogno fisiologico è rimasta una delle immagini più curiose della passata stagione di #. Il campione olandese perse un paio di minuti per quell’improvviso malessere durante la tappa dello Stelvio, rischiando di compromettere tutta la sua corsa. Per non lasciare nulla al casoha voluto approfondire quanto gli capitò in quella giornata, arrivando a trovare finalmente le cause che lo portarono a quella fermata.di nuovo ald’Italia Il 2018 di Tomnon è iniziato nel modo migliore. Il campione olandese ha gareggiato poco e senza ottenere risultati di spessore, frenato anche da qualche inconveniente meccanico all’Abu Dhabi Tour quando era in lizza per vincere la tappa a cronometro. La sua ultima apparizione è stata alla Milano Sanremo VIDEO e il ritorno è programmato per le ...