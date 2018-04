Chiesto processo Cappato per Trentini

Morte Trentini - Chiesto processo Cappato : 20.45 E' stato chiesto il rinvio a giudizio per Cappato e Mina Welby per la Morte di Davide Trentini, 53enne malato di Sla, deceduto con il suicidio assistito in Svizzera una anno fa. Lo ha reso noto in un videomessaggio Cappato, tesoriere dell'Associazione Coscioni,spiegando che l'udienza preliminare si terrà il 31 maggio a Massa Carrara, la città di Trentini. L'uomo fu accompagnato in Svizzera da Welby, Cappato fornì assistenza logistica e ...

Processo Foodora : Chiesto risarcimento per rider allontanati : 20 mila euro per ciascun lavoratore. E' quanto è stato chiesto dai legali dei 6 fattorini che contestano il licenziamento, avvenuto dopo le proteste sulla paga oraria -

Scontro treni in Puglia - Chiesto il processo per 18 persone e per Ferrotramviaria : Disastro ferroviario, omicidio colposo, lesioni gravi, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso. Con queste accuse la procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio per 18 persone e per la società pugliese Ferrotramviaria, in seguito allo Scontro fra due treni avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato. Un incidente che costò la vita a 23 persone e provocò 51 feriti. Dal ...

Caso Bellomo : Chiesto il processo per il giudice che imponeva minigonne e tacchi alle borsiste : La Procura di Piacenza ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesco Bellomo, consigliere di Stato destituito e per il pm di Rovigo, Davide Nalin sospeso dal ruolo. Dovranno rispondere, in concorso, dei reati di stalking e di lesioni personali gravi.Continua a leggere

