Chiesa | Mazara del Vallo | diacono Laudicina ordinato presbitero

(Di venerdì 13 aprile 2018) Palermo, 13 apr. (AdnKronos) – Saràdomani, alle ore 18,30, nella Cattedrale didel(Trapani), don Marco, 32 anni, il giovaneoriginario di Marsala che attualmente sta svolgendo il proprio servizio presso l’Unità pastoralemadre-San Giovanni Battista di Castelvetrano. La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo, monsignor Domenico Mogavero, che già stasera sarà alla Veglia di preghiera inmadre a Castelvetrano, durante la quale donfarà la professione di fede e il giuramento. Un percorso di formazione, quello di don Marco, iniziato nel settembre 2010, quando entrò in Seminario: “Fin da ragazzino, quando andavo in parrocchia per il classico catechismo, avvertivo una fascinosa sensazione di interesse nei confronti di quello che ero, di quel piccolo mondo ecclesiale che è la comunità parrocchiale ...