Chicago Fire 6 anticipazioni del 20 aprile | Ospiti inattesi

Chicago Fire 6 anticipazioni del 13 aprile : Nuovi dispositivi e amori : Chicago Fire 6 anticipazioni del 13 aprile – L’episodio 10 della serie Tv andrà in onda su Premium Action nella prima serata di venerdì. “Nuove opportunità” ci svela quale sarà l’esito dell’ultimo scontro fra Brett e Stella sul fronte romantico. Le anticipazioni di Chicago Fire 6 rivelano infatti che una delle due farà un passo in avanti per conquistare il Tenente Zach. Chicago Fire 6 anticipazioni e riassunto ...

Chicago Fire 6×19 : Una questione di soldi (VIDEO) : Chicago Fire 6×19 trama e promo – Il nuovo episodio della serie action andrà in onda sulla NBC giovedì, 19 aprile 2018. In “Where i want to be” conosceremo la decisione di Stella, difficile da prendere ed al centro dei suoi dubbi nella puntata 6×21. La trama di Chicago Fire 6×19 ci svela inoltre che Casey dovrà fare i conti con i propri sospetti su Cordova, interpretato dall’attore Damon Dayoub. Ecco di ...

Chicago Fire 6×21 : Una decisione difficile per Stella : Chicago Fire 6×21 trama e promo – Il nuovo episodio andrà in onda il prossimo giovedì, 3 maggio 2018, sull’emittente americana NBC. “The Unrivaled Standard” vedrà l’intervento di una guest star conosciuta dai fan, Andy John Kalkounos. Lo vedremo infatti in Chicago Fire 6×21 nei panni del Tenente Colonnello Colannino e strettamente collegato con Herrmann. Ancora una volta torneremo ad occuparsi anche di ...

Chicago Fire 6×20 : Nuovi arrivi e pacchi a sorpresa : Chicago Fire 6×20 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda sulla NBC il prossimo giovedì, 26 aprile 2018. Il titolo di Chicago Fire 6×20 è “The Strongest Among Us” e ci porta dritti fino ad un nuovo pericolo che potrebbe colpire i nostri protagonisti. Abbiamo già visto Severide e Casey in una situazione ad alta tensione nella puntata 6×18, ma sembra proprio che adesso sarà qualcun altro a ...

Chicago Fire 6×17 : La mamma di Severide (VIDEO) : Chicago Fire 6×17 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda il prossimo 5 aprile 2018 sulla NBC. Chicago Fire 6×17, dal titolo “Put White On Me” vedrà Severide alle prese con una visita inaspettata, qualcuno della famiglia in grado di metterlo in crisi. Dopo essere sfuggita al pericolo nella puntata 6×15, Stella avrà un ruolo centrale in questa parentesi dedicata al Capitano della Fire ...