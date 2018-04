Chiara Ferragni e Fedez matrimonio il 31 agosto a Noto

Fedez e Chiara Ferragni si sposano il 31 agosto/ “Indimenticabile sei” - il regalo di nozze del vescono di Noto : Fedez e Chiara Ferragni si sposano il 31 agosto a Noto , in Sicilia: il vescovo, come regalo di matrimonio realizza la canzone rap "Indimenticabile sei".(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 06:30:00 GMT)

Svelata la data del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni/ Si sposeranno il 31 agosto a Noto in Sicilia : Svelata la data del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni , si sposeranno il 31 agosto a Noto : ecco quello che sappiamo. I due convoleranno a nozze durante la prossima estate in Sicilia (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:09:00 GMT)

Chiara Ferragni - seno strizzato per la prima serata mondana da mamma : Gli scatti social del suo décolleté incantano e i fan sono unanimi: "Con quel seno bombastico ora puoi davvero conquistare il mondo". Chiara Ferragni , seno strizzato per la prima serata mondana da ...

Fedez e Chiara Ferragni sposi il 31 agosto a Noto : Roma - L'Inghilterra avrà pure il matrimonio regale tra Meghan Markle ed il principe Harry ma l'Italia sta per rispondere con quello supersocial di Chiara Ferragni e Fedez . Non sono nobili di nascita ...

“Dove e quando si sposano” : Chiara Ferragni e Fedez - si è scoperto tutto. Nato Leone - le nozze sono passate in secondo piano ma ora sono uscite anche le foto - oltre ai dettagli. Preparatevi : il matrimonio più glamour dell’anno è vicino : Chiara Ferragni e Fedez , ma il matrimonio ? La coppia più social che ci sia ha da poco dato il benvenuto al piccolo Leone , il primo figlio venuto al mondo lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà. Da quel giorno, complice anche la gioia di essere diventati genitori, testimoniata dalla miriade di foto e video per presentare ai follower (parliamo di milioni tra tutti e due) il nuovo arrivato, le nozze tra la fashion blogger italiana ...

Chiara Ferragni e Fedez - smentito il matrimonio a Noto il 31 agosto : Niente nozze per Chiara Ferragni e Fedez. O almeno non il 31 agosto come aveva rivelato in esclusiva il settimanale Oggi. La rivista è infatti stata smentita da Vanity Fair che cita fonti vicine alla coppia le quali assicurano che la data scelta, al momento ancora top secret, non è quella annunciata. Incerta pure la location, che secondo Vanity non sarebbe ancora sicura al 100%. La coppia si vocifera già da tempo abbia scelto di dirsi di ...