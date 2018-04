Chi l' ha detto che il movimento in gravidanza fa male | e che la sauna brucia i grassi? 4

Chicca e Giovanni crisi superata : parla Francesca Rocco a Detto Fatto : Grande Fratello Chicca e Giovanni stanno ancora insieme: parla Francesco Rocco a Detto Fatto Chicca e Giovanni non si sono lasciati. La coppia del Grande Fratello è riuscita a superare la crisi degli ultimi mesi. A rivelarlo Francesca Rocco a Detto Fatto, dove è tornata dopo aver svolto il ruolo di tutor qualche mese fa. […] L'articolo Chicca e Giovanni crisi superata: parla Francesca Rocco a Detto Fatto proviene da Gossip e Tv.

“Ecco perché abbiamo perso” - le parole choc di Chiellini. Sta diventando virale il video del difensore juventino ripreso dalle telecamere poco prima del rigore maledetto : la frase è un’accusa pesantissima per Cristiano Ronaldo e i suoi. Le immagini parlano Chiaro : Se l’altro ieri è stato un giorno epico per il calcio italiano, con un Roma riuscita nell’impresa di rimontare ben 3 gol di differenza con Il Barca, ieri sera è stata una delle notti più oscure. La Juventus, una delle squadre più forti del mondo intero, si è vista negare l’accesso alle semifinali del torneo calcistico più entusiasmante di sempre: la Champions League. Tutto merito (o colpa) di una criticatissima decisione arbitrale, una di ...

Palermo - addetto ospedale picChiato dal parente di un malato : timpano rotto : Palermo, addetto ospedale picchiato dal parente di un malato: timpano rotto Palermo, addetto ospedale picchiato dal parente di un malato: timpano rotto Continua a leggere

Palermo - addetto ospedale picChiato dal parente di un malato : Un dipendente dell'ospedale "Cervello" di Palermo è stato picchiato dal parente di un malato , riportando la rottura di un timpano. L'addetto, che lavora alla distribuzione pasti nel reparto di ...

Trump frena su raid in Siria : non ho detto quando attacChiamo. Pentagono : «Alleati stanno verificando le colpe di Assad» : Prima notte indenne dopo il tweet di Trump che annunciava i missili. Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...

Yulia Skripal ha detto che per il momento non Chiederà aiuto alla Russia : Yulia Skripal, avvelenata il mese scorso nel Regno Unito insieme al padre, l’ex spia russa Sergei Skripal, ha fatto sapere mercoledì di non avere intenzione per il momento di accettare la richiesta di aiuto che le è stata fatta dall’ambasciata russa The post Yulia Skripal ha detto che per il momento non chiederà aiuto alla Russia appeared first on Il Post.

“Caterina - che succede!?”. La Balivo via da Detto Fatto. Un successo strepitoso - ma anche le cose belle finiscono e adesso per la conduttrice i gioChi cambiano : “Qui è finita”. Fan disperati : Cambiamenti in vista in Rai. La notizia si sta diffondendo a macchia d’olio e protagonista di questo gossip televisivo è Caterina Balivo che sta traslocando. La conduttrice di Detto fatto, infatti, sta lasciando il programma per approdare a nuovi lidi. Stando alle ultimissime indiscrezioni che sono trapelate in queste ore sul web, sembrerebbe che la conduttrice potrebbe lasciare la conduzione del factual show che ha portato al successo di ...

Juventus - Buffon/ “Ho detto alla squadra che se usciamo continuo a giocare - un sogno Chiudere al Bernabeu" : Juventus, le parole di Buffon: “Ho detto alla squadra che se usciamo continuo a giocare, un sogno chiudere in Champions al Bernabeu”. Il commento pre-gara del portiere bianconero(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:16:00 GMT)

Pd - SerracChiani : "Potrei candidarmi alle primarie. Renzi? Gli ho detto che sbagliava e sono stata messa da parte" : "Primarie Pd? Quando ci saranno, farò una valutazione molto attenta sulla possibilità di essere tra le persone che si candidano a cambiare il partito". sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 ...

Pd - SerracChiani : “Potrei candidarmi alle primarie. Renzi? Gli ho detto che sbagliava e sono stata messa da parte” : “Primarie Pd? Quando ci saranno, farò una valutazione molto attenta sulla possibilità di essere tra le persone che si candidano a cambiare il partito”. sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla deputata Pd, Debora Serracchiani, in un lungo mea culpa sulla situazione del partito. La presidente uscente della Regione Friuli Venezia Giulia accredita a Matteo Renzi diversi meriti: “Ha fatto molto e tante ...

Amati ragazza. perchè Chi l'ha detto che non sei abbastanza? : Amati ragazza, Amati un po' di più perché non è vero che non sei abbastanza.Non è vero che pretendi troppo, che sei solo un'insicura e per questo chiedi sempre più amore. Non è vero anche se a dirtelo è stato lui, poco prima di lasciarti, nonostante tu piangessi e lo pregassi di non andarsene. Amati e non pensarci più alle sue parole dure, quelle che mettevano in discussione il fatto che tu ...

“Fino a 23 kg in meno”. Naufraghi sulla bilancia e allo specChio dopo 77 giorni di Isola dei Famosi : ecco quanto hanno perso di preciso. Mamma mia - il verdetto è stato un vero choc per alcuni vip : Isola dei Famosi: sono trascorsi 77 giorni da quando i Naufraghi hanno iniziato la loro avventura in Honduras. Più di 2 mesi, ma sta per finire. Manca meno di una settimana all’ultima puntata. La finale, come ribadito più volte in diretta da Alessia Marcuzzi, andrà in onda lunedì 16 aprile e non dall’Idroscalo di Milano come accaduto nelle ultime edizioni del reality. La rosa dei finalisti è quasi completa: durante la ...

Isola - un video inChioda la Mancini. Ferri : "Lei ha detto 'spero che Marco e Jonathan abbiano consumato'" : Il clima nella semifinale dell'Isola dei Famosi è piuttosto bollente, le discussioni durante la diretta sono talmente tante e pesanti che a fatica si capisce cosa succede fra i naufraghi.Dopo il duro botta e risposta fra Jonathan e Amaurys, "Alessia io me ne voglio andare a casa, non voglio sporcarmi le mani", al centro di una bruttissima discussione ci finisce Alessia Mancini. Il motivo? Durante la semifinale sono state tirate fuori (di nuovo) ...

DelvecChio : 'Roma - contro il Barcellona rimonta difficile. Andata? L'arbitro non ha colpe. Sulla corsa scudetto...' : L'ex attaccante della Roma , Marco Delvecchio , ha parlato del club giallorosso ai microfoni di RMC Sport : 'In Champions League rimonta difficile ? Sì, non ci credo per niente perché conosco il Barcellona. Hanno i giocatori per poter chiudere subito la qualificazione. I giallorossi avrebbero potuto ...