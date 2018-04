Chi è Valerio Logrieco? Biografia | età e vita privata del modello del Grande Fratello 2018

Valerio Logrieco : età - altezza - peso e vita privata. Chi è il concorrente del Grande Fratello Nip : La conferma è arrivata durante una puntata di Pomeriggio Cinque: Valerio Logrieco, il bel modello di Bitonto, è uno dei tre “super boni” del Grande Fratello 15. “Tutti e tre i ragazzi entreranno nella casa”, ha detto la conduttrice Barbara D’Urso, mostrando al pubblico anche un video in cui si vedevano Valerio e gli altri due concorrenti (Simone Poccia e Filippo Contri) entrare nel Casale, una sorta di ...

Grande Fratello 2018 concorrenti : Chi sono Simone - Filippo e Valerio : concorrenti Grande Fratello 2018: chi sono i concorrenti Valerio Logrieco, Filippo Contri e Simone Poccia Il Grande Fratello 2018 partirà ufficialmente martedì 17 aprile ma a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha svelato in anteprima i primi tre concorrenti. Si tratta di Valerio Logrieco, Filippo Contri e Simone Poccia. I tre sono stati rinchiusi in un […] L'articolo Grande Fratello 2018 concorrenti: chi sono Simone, Filippo e Valerio ...

Grande Fratello - svelati i primi due concorrenti : ecco Chi sono Valerio e Simone : Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ha svelato i nomi dei primi concorrenti che parteciperanno al Grande Fratello NIP la prossima settimana. ' Volete che la D'Urso torni al GF e non ci siano super boni? ' ...

Valerio Logrieco e Simone Poccia al Grande Fratello/ Chi sono? Svelata l'identità dei primi due "super boni" : Valerio Logrieco e Simone Poccia sono due dei tre "super boni", concorrenti del Grande Fratello 15. Assieme al terzo concorrente, Filippo, vivranno nel Casale da oggi(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:46:00 GMT)

“Adesso basta”. Isola - Marini vs Cipriani. ‘Valeriona’ sbarca a Cayo CoChinos - l’ex pupa trema e si scoprono gli altarini (Ahia!) : Una puntata senza troppi sussulti, quella dell’Isola dei Famosi 2018 andata in onda martedì 20 marzo. La grande novità è stata Valeria Marini, arrivata in palapa dopo l’annuncio di Alessia Marcuzzi. Una sorpresa inaspettata per i naufraghi di Cayo Cochinos. Valeria affronterà le prove previste, beneficiando di ricompense o subendo le eventuali penalizzazioni in caso di sconfitta. Da veterana dell’Isola, aveva partecipato nel 2012, ...

“Tossico!”. Canna-gate - la mossa di Valerio Staffelli. OcChi rossi e gonfi nella foto e la polemica era esplosa - ora l’inviato di Striscia la Notizia ‘ChiacChiera’ : Un paio di settimane fa Valerio Staffelli finiva nell’Occhio del ciclone. O meglio, del web. Lo storico inviato di ”Striscia la Notizia” era stato chiamato dal tg satirico per fare luce sull’ormai famoso Canna-gate dell’Isola dei famosi, nel quale è rimasto invischiato Francesco Monte. A tirarlo in ballo era stata Eva Henger, che durante una diretta del reality aveva accusato l’ex tronista di Uomini e ...

Valerio Scanu nella sua autobiografia : "Non farò coming out - voglio proteggere Chi amo" : Tutti aspettano il mio coming out, ma mi autodiscriminerei. Non ho mai creduto fosse una conditio sine qua non. I giornalisti anziché promuovere il mio lavoro provano a scavare nella mia vita privata, perché forse il gossip fa più gola del progetto artistico. Io penso che scavando nei progetti, si troverebbe di più del privato. Sono anche le tv e i giornali a educare i telespettatori e i lettori Valerio Scanu si racconta nella sua ...

Le parole shock di Valerio Scanu : De Filippi tiranna - ma io non sono uno sChiavo Video : Tempo di bilanci per Valerio Scanu, che in occasione dell'uscita della sua biografia Giuro di dire la verita': dalla A alla zia Mary! ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Messaggero TV. Il cantante sardo ritorna a parlare della lite con la nota conduttrice Maria De Filippi, che tempo addietro lo aveva scoperto grazie al talent Amici. Forse non tutti ricordano che qualche mese fa si era scatenata una guerra tra il cantante e ...

VALERIO FAYNA SPINELLA/ Dal calcio ai fornelli - ecco Chi è il giornalista di Sky (Celebrity Masterchef Italia) : VALERIO FAYNA SPINELLA è uno dei volti noti del mondo di Sky inerente al calcio. Nella sua vita, però, sta per entrare il programma Celebrity Masterchef.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:49:00 GMT)

VALERIO SCANU/ “A Maria De Filippi devo molto ma non si può essere sChiavi di una persona per sempre” : VALERIO SCANU, Maria De Filippi: il cantante sardo sta per pubblicare un nuovo libro autobiografico che si intitolerà Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 07:19:00 GMT)

Valerio Staffelli “strafatto”? Libero Chiede scusa/ “Abbiamo fatto una fesseria” : ecco cosa è successo : Valerio Staffelli “strafatto”? Libero chiede scusa: “Abbiamo fatto una fesseria”. ecco cosa è successo all'inviato di Striscia la Notizia. Le ultime notizie sul caso(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:59:00 GMT)