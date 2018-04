Chi è Simone Poccia? Biografia | età e vita privata dell' atleta del Grande Fratello 2018

gossippiu

: Simone Poccia, il bono del Grande Fratello 2018/ Chi è lo sportivo che ha conquistato Barbara D'Urso - infoitcultura : Simone Poccia, il bono del Grande Fratello 2018/ Chi è lo sportivo che ha conquistato Barbara D'Urso - infoitcultura : Valerio Logrieco e Simone Poccia: ecco chi sono i primi concorrenti del Grande Fratello - infoitcultura : Grande Fratello, i primi due concorrenti Ecco chi sono Valerio e Simone -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Chi è? Unche ha deciso di mettersi in gioco partecipando alNIP. Non che la notizia faccia scandalo, visto che ne abbiamo visti di sportivi affacciarsi ai più svariati reality show: qualcuno ne è uscito bene (ed è riuscito persino ad accaparrarsi la vittoria), qualcun altro un po' meno, e adesso non ci resta che scoprire come si comporterà, età evi permetteranno di conoscere - almeno superficialmente - questo possibile concorrente del GF. Sì, non è ancora certo se entrerà nella Casa più spiata d'Italia: adesso si trova in quello che è stato battezzato "Casale", una sorta di Fattoria del.Simonadelha 23 anni, è nato a Gaeta ed è unprofessionista: ha infatti alle spalle non pochi successi e ora ha deciso di prendersi una pausa per buttarsi in questa esperienza ...