Chi è Karl-Erivan Haub | il membro di una delle 10 famiglie più ricche d' Europa scomparso

(Di venerdì 13 aprile 2018) Lo stanno cercando uomini specializzati nel soccorso in montagna utilizzando attrezzature sofisticate, gli elicotteri che volano in condizioni proibitive nella zona del Cervino a cavallo del confine tra Italia e Svizzera finanziati anche dalla famiglia, ma di Karl-Erivan Haub per il momento non ci sono tracce. I media di tutto il mondo si stanno occupando di lui tra le varie ipotesi che con il trascorrere dei giorni stanno emergendo. Dallo scorso sabato mattina, del 58enne magnate tedesco, amministratore delegato della holding Tengelmann Group, non si hanno più notizie. Aveva deciso di intraprendere in solitaria un'escursione scialpinistica sul Piccolo Cervino (RaiNews). Forse è caduto in un crepaccio, tanti in quella zona soprattutto verso il fine stagione, forse è stato travolto da una valanga, forse, come ha detto il procuratore del Canton Wallis, Dominic ...