Chi è Karl-Erivan Haub - il membro di una delle 10 famiglie più ricche d'Europa scomparso sul Cervino : Lo stanno cercando uomini specializzati nel soccorso in montagna utilizzando attrezzature sofisticate, gli elicotteri che volano in condizioni proibitive nella zona del Cervino a cavallo del confine tra Italia e Svizzera finanziati anche dalla famiglia, ma di Karl-Erivan Haub per il momento non ci sono tracce. I media di tutto il mondo si stanno occupando di lui tra le varie ipotesi che con il trascorrere dei giorni stanno emergendo. Dallo ...