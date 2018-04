Mattarella : 'Nessun progresso dal confronto tra i partiti - ancora qualChe giorno poi valuterò' : Il presidente della Repubblica ha sottolineato l'urgenza di avere un governo nella pienezza delle sue funzioni - Niente di fatto dopo il secondo giro di consultazioni. Il presidente della Repubblica ...

Roma-Liverpool - quando si gioca e su Che canale vedere la semifinale di Champions League? Orari e programma : La Roma affronterà il Liverpool nelle semifinali di Champions League 2018. Sarà una suggestiva rivincita della finale di Coppa dei Campioni del 1984, vinta dai Reds ai calci di rigore. In attesa dell’ufficialità da parte della UEFA, la partita d’andata si giocherà o martedì 24 o mercoledì 25 aprile, mentre il ritorno previsto il 1° o il 2 maggio. Entrambe le sfide saranno visibili in tv gratis e in chiaro per tutti. Un obbligo che ...

Che si fa ora Che le consultazioni sono fallite? Le 3 opzioni per Mattarella : Il secondo giro di consultazioni non ha partorito un nuovo premier incaricato e così il presidente Mattarella ha deciso di prendersi qualche giorno per valutare come uscire dall'impasse. "Dall'andamento delle consultazioni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti per dare vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi", certifica il capo dello ...

F1 - QualifiChe GP Cina 2018 : su Che canale vederle in tv? Gli orari e la diretta streaming su Sky. Differite e repliChe su TV8 : ... repliche E Differite Le prove libere 3 e le Qualifiche del GP di Cina 2018, terza tappa del Mondiale F1, saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go. La ...

F1 - QualifiChe GP Cina 2018 : su Che canale vederle in tv? Gli orari e la diretta streaming su Sky. Differite e repliChe su TV8 : Sabato 14 aprile si disputeranno le Qualifiche del GP di Cina 2018, terza tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Shanghai sarà caccia alla pole position, il time attack definirà la griglia di partenza della gara in programma domenica. Le prove libere hanno consegnato un grintoso Lewis Hamilton capace di precedere tutti ma le Ferrari sono subito in scia: Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ruggiscono sul Campione del Mondo e cercano il colpaccio, ...

Bitcoin torna a 8mila $. Ora anChe Soros e Rockefeller investono in asset digitali : Il dubbio degli operatori: la blockchain potrà imporsi anche nel caso in cui la criptovaluta più famosa vada a gambe all’aria oppure per farlo avrà bisogno di un Bitcoin sempre più forte e meno volatile?...

Terremoto - ancora scosse nel Maceratese : la più forte di magnitudo 3.4 - poi alcune repliChe : Sciame sismico ancora in corso nel Maceratese , segmento più a Nord del cratere sismico del Centro Italia . Una scossa di Terremoto intensità moderata è stata avvertita dalla popolazione pochi istanti ...

“Operato a cuore aperto”. Uomini e Donne - paura per Marco Firpo - il cavaliere ‘sparito’ da settimane. Tutti convinti Che avesse abbandonato il trono over - ma ora esce la verità : ”Era andato in ospedale solo per un controllo e invece…”. Come sta : Non è passata inosservata l’assenza di Marco Firpo al trono over di Uomini e Donne. Sono settimane che del cavaliere biondo che aveva fatto invaghire Gemma Galgani non c’è più traccia. Dal 28 febbraio scorso, per essere precisi, quando i telespettatori, dopo averlo visto soltanto nel filmato in cui raggiunge Gemma dietro le quinte per consolarla dopo il battibecco con Giorgio Manetti, hanno ipotizzato un addio definitivo di Marco. ...

F1 in tv - GP Cina 2018 : qualifiChe (sabato 14 aprile). Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : Sabato 14 aprile sarà tempo di qualifiche del GP della Cina, terzo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Shanghai le monoposto si sfideranno a caccia della pole o di una piazzola migliore in vista della gara di domani. Come al solito si prospetta il solito confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento favorite. La scuderia di Brackley ha un’ottima tradizione su questo tracciato ed anche nel corso ...

Ora Donald Trump dice Che vuole rientrare nel TPP : È l'accordo commerciale con 11 paesi che affacciano sul Pacifico e che aveva abbandonato un anno fa, definendolo «uno stupro della nostra nazione» The post Ora Donald Trump dice che vuole rientrare nel TPP appeared first on Il Post.

Proseguono gli appuntamenti con ArCheotrekking verso Boragna : Da Boragni, nucleo rurale medioevale incontaminato, si giunge con un sentiero all'Arma o Grotta Strapatente, una delle più ampie e scenografiche caverne del Finalese, impreziosita da una grande ...

METEO 20-26 Aprile : 25 Aprile con possibile ANTICICLONE - ma anChe rischio temporali : E' il cittadino a dover conoscere un po' di più di questa scienza, che seppur sempre più affidabile, ha dei limiti di attendibilità. Ma torniamo alla previsione. Nell'arco temporale in analisi, i ...

METEO 20-26 Aprile : rischio CALDO precoce - ma anChe TEMPORALI : E' il cittadino a dover conoscere un po' di più di questa scienza, che seppur sempre più affidabile, ha dei limiti di attendibilità. Ma torniamo alla previsione. Nell'arco temporale in analisi, i ...

Formula E Roma in tv : orari qualifiChe e gara e dove vederla Video : Il campionato di Formula E sbarca a Roma, per il primo E-prix italiano. A re gli orari delle qualifiche e della gara, oltre alle informazioni su dove vedere la corsa in diretta tv. Nello stesso weekend, si corre il Gran Premio della Cina di Formula 1 [Video], terza prova del Mondiale 2018. In Italia, però, gli occhi degli appassionati sportivi saranno puntati inizialmente sulla storica gara di Formula E, per la prima volta nel nostro Paese. I ...