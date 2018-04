: Alle 13.00 il sorteggio Champions, tutte le news live @SkySport ed esclusiva oggi #Alisson a Trigoria per commentar… - angelomangiante : Alle 13.00 il sorteggio Champions, tutte le news live @SkySport ed esclusiva oggi #Alisson a Trigoria per commentar… - repubblica : ?? Una straordinaria #Juve sfiora l'impresa al #Bernabeu: va sullo 0-3 che vale i supplementari. Ma un rigore all'ul… - zazzatweet : #Diawara segna il primo gol in A all’ultimo minuto con un tiro a giro. La #Roma va in semifinale di Champions cance… -

Lapesca il. Questo l'esito del sorteggio delle semifinali diLeague che ha avuto luogo a Nyon. I giallorossi, che giocheranno il ritorno in casa l'1 o il 2 maggio (andata 24 o 25 aprile),avranno così l'occasione di "vendicare" la beffa subita nella finale didel lontano 1984. Nella squadra inglese,allenata da Klopp milita un ex di lusso: l'egiziano Salah Nell'altrasfida tra il Bayern Monaco ed il Real Madrid che non fa mistero di puntare al tris di successi consecutivi.(Di venerdì 13 aprile 2018)