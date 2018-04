Champions League | Real Madrid | Ramos giocherà in semifinale contro il Bayern

Sorteggio Champions League - la Roma sapeva già tutto : l’incredibile caso che ha scatenato tutti : E’ andato in scena il Sorteggio valido per le semifinali di Champions League, la Roma ha pescato il Liverpool, la squadra di Di Francesco ha tutte le carte in regola per conquistare l’obiettivo finale, nell’altro match in campo Bayern Monaco e Real Madrid. Il web si è scatenato nelle ultime ore, in particolar modo i giallorossi conoscevano già l’avversario prima del Sorteggio, ovviamente si tratta di una coincidenza, ...

Real Madrid - nessuna sanzione per Sergio Ramos : poteva stare a bordo campo - ecco cosa dice il Regolamento. Giocherà la Semifinale di Champions League : La Uefa non aprirà alcun procedimento disciplinare nei confronti di Sergio Ramos, il difensore del Real Madrid che da squalificato nel finale della gara contro la Juve era sceso a bordo campo vicino al resto della squadra. Secondo quanto riferisce la stampa spagnola, il club spagnolo sarebbe già stato informato e pertanto il capitano dei Blancos potrà regolarmente giocare la Semifinale di andata. La Uefa avrebbe accettato la difesa del Real, ...

