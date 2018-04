Champions | alle 13 a Nyon il sorteggio tra Roma | Liverpool | Real Madrid e Bayern Monaco

Champions : alle 13 il sorteggio tra Roma - Liverpool - Real Madrid e Bayern Monaco : La sfida dell'Olimpico tra Roma e Barcellona , 4-1 per i blaugrana all'andata, sarà trasmessa alle 20.45 di oggi, martedì 10 aprile, su Canale 5 e su Premium Sport. L'altra super gara della serata ...

Champions. Allegri. 'Orgoglioso della Juve - ripartiamo da qui' : TORINO - Tanto orgoglio. Il giorno dopo la clamorosa beffa al 93 ' che ha estromesso una splendida Juventus dalla corsa verso Kiev, 'il sentimento che prevale è l'orgoglio', aggrappandosi alle parole ...

PAGELLE/ Real Madrid-Juventus (1-3) : i voti. Zidane VS Allegri (Champions League ritorno quarti) : Le PAGELLE di Real Madrid Juventus: i voti della partita che si è giocata al Santiago Bernabeu. I migliori e i peggiori della partita di ritorno dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:05:00 GMT)

Champions - Juve - Allegri : "Il rigore? C'era anche quello su Cuadrado a Torino" : Max Allegri ha l'amarezza dentro. E ai microfoni di Premium non lo nasconde: "Il rigore finale? È successo l'opposto di quanto successo all'andata su Cuadrado , penalty non fischiato al 93', . Mi ...

Il Bayern fa 0-0 contro il Siviglia : tedeschi alle semifinali di Champions : Il Bayern Monaco di Jupp Heynckes riesce ad ottenere le semifinali di Champions League. I tedeschi, dopo il 2-1 maturato al Sanchez Pizjuan contro il Siviglia di Vincenzo Montella, hanno controllato ...

Volley - Champions League : missione compiuta - Perugia alla Final Four. Challenge cup : trionfo Ravenna : ROMA - Perugia vola alla Final Four di Champions League. E' una sconfitta dal sapore dolce quella incassata dagli umbri in Siberia dove, nel ritorno dei Playoffs 6, il Lokomotiv Novosibirsk si impone ...

RISULTATI Champions LEAGUE/ Diretta gol live score - ritorno quarti : Mandzukic raddoppia - Allegri ci crede! : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, Diretta gol live score delle partite di ritorno dei quarti. Si giocano Real Madrid Juventus, Bayern Siviglia (oggi 11 aprile)(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:27:00 GMT)

Champions League - Real Madrid-Juventus : diretta dalle 20.45 - probabili formazioni e dove vederla in tv : MADRID , Spagna, - Senza Dybala, ma con la speranza di un'altra remuntada dopo l'impresa della Roma di ieri sera con il Barcellona. La Juventus arriva a Madrid cercando di ribaltare lo 0-3 di Torino ...

Champions : stasera Real Madrid-Juve in chiaro su Canale 5 - diretta alle 20 - 45 : L'altra super gara della serata tra Manchester City-Liverpool è invece su Premium Sport 2 , 20.45, . L'Europa League Le altre partite di Europa League vanno invece solo sul satellite. Ecco allora che ...

Davide ha sconfitto Golia. La Roma ne fa 3 al Barcellona e approda alle semifinali di Champions : Roma – Come nelle favole, quando il bene trionfa sul male, la luce sul buio, il più debole sul più forte. Questa sera allo stadio Olimpico si è realizzato l’imponderabile. L’impossibile si è materializzato in possibile. Il reale ha sterzato sul surreale e la Roma ha rimontato 3 gol di svantaggio al Barcellona. I giallorossi si sono qualificati alle semifinali di Uefa Champions League superando in casa l’armanta blaugrana ...

Il Liverpool punisce ancora il City : 1-2 e Reds alle semifinali di Champions : Al Manchester City di Pep Guardiola non riesce la rimonta pazzesca contro il Liverpool di Jurgen Klopp. I Citizens ci hanno provato a mettere sotto i Reds che però hanno sempre mantenuto il sangue ...

La Roma ha eliminato il Barcellona e si è qualificata alle semifinali di Champions League : Ha vinto per 3-0, dopo che all'andata aveva perso per 4-1; nell'altro quarto di finale il Liverpool ha eliminato il Manchester City The post La Roma ha eliminato il Barcellona e si è qualificata alle semifinali di Champions League appeared first on Il Post.

Real Madrid-Juventus - Allegri : “Abbiamo poche possibilità - ma può succedere di tutto”. Buffon : “La mia ultima in Champions? Può darsi - ma…” : Real Madrid-Juventus, Allegri- Vigilia da big match. Massimiliano Allegri e Gigi Buffon sono intervenuti in conferenza stampa presentato il match di domani. Il primo a parlare è stato il capitano bianconero, il quale potrebbe essere di fronte alla sua ultima partita in Champions League. Buffon: “LA MIA ultima IN Champions? NON MI DEPRIME…” Gigi Buffon […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Allegri: “Abbiamo poche ...