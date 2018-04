Champion League - la Roma sfiderà il Liverpool dell'ex Salah : Si sono svolti stamattina in Svizzera, a Nyon sede dell'Uefa, i sorteggi delle prossime semifinali di Champions League. Nell'urna, l'unica italiana superstite, la Roma, è stata sorteggiata dall'ex attacante milanista Andrij Shevchenko contro il Liverpool rivelazione dell'anno. A distanza di 34 anni, la sorte ha riservato per la Roma la possibilità di una rivincita che ha il sapore dell'impresa. Le sfide Ecco di seguito le sfide sorteggiate ...

Semifinali Champions League - Liverpool-Roma per entrare nella storia : Bayern-Real Madrid è il ‘classico’ : Semifinali di Champions League, dopo il sorteggio andato in scena oggi è il momento dei primi bilanci. Una semifinale metterà di fronte Roma e Liverpool, una partita tra due squadre che rappresentano una grande sorpresa e che hanno eliminato due squadre del calibro di Barcellona e Manchester City. Match che sembra equilibrato, i giallorossi possono sfruttare i punti deboli dei Reds, partita che preannuncia spettacolo tra due squadre che giocano ...

Sorteggio Champions League - l’avversario della Roma : Salah il top player ma difficoltà in difesa : Sorteggio Champions League, l’avversario della Roma – Si è svolto il Sorteggio valido per le semifinali di Champions League, la Roma ha pescato il Liverpool, una sfida affascinante per i giallorossi con la possibilità di conquistare il pass per la finale. I giallorossi stanno disputando una competizione incredibile, il passaggio del turno contro il Barcellona rappresenta il punto più alto ma ci sono tutte le carte in regole per ...

