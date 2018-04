Chagall | ritrovato quadro dopo 30 anni Rubato a New York | Troppo famoso per essere

Ritrovato dopo 30 anni un quadro di Chagall rubato nel 1988 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

L’Otello e Desdemona di Chagall rubato 30 anni fa - ritrovato dall’Fbi in un barile : "Otello e Desdemona", famoso quadro di Marc Chagall rubato negli Stati Uniti nel 1988 a New York, è stato riconsegnato dal malfattore all'Fbi: "Quel dipinto è troppo famoso per essere venduto". I proprietari lo venderanno e devolveranno il ricavato a diverse organizzazioni no profit.Continua a leggere