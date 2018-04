Centrodestra | ipotesi gruppi unici Così Silvio entra ma non si vede L' escamotage per

Parlamento - la mediazione in extremis nel Centrodestra l ipotesi è Casellati : ROMA - Hanno lavorato fino a notte fonda i pontieri di Lega e Forza Italia per scongiurare la rottura che in serata era apparsa già gravissima , quasi irrimediabile tra Salvini e Berlusconi. Il ...

Ipotesi di governo : alleanza M5S-Centrodestra con Flick premier Video : Nel risiko delle alleanze che dovranno portare alla formazione di una maggioranza in parlamento e alla nomina di un nuovo governo, spunta un’Ipotesi suggestiva, formulata dal giornalista Giuliano Ferrara. È necessario dare vita, scrive l’ex direttore de Il Foglio sul suo giornale, a quello che viene definito un “governo dei vincitori”. Formato, cioè, da tutte le forze politiche che sono uscite con una vittoria dalle urne elettorali del 4 marzo ...

Il Centrodestra al governo con il PD - ma senza Salvini - . La clamorosa ipotesi delle ultime ore : In questi giorni si vanno profilando diversi scenari, tra cui un'alleanza M5S PD che avrebbe anche l'appoggio di Liberi e Uguali , la formazione politica di sinistra rientrata in Parlamento per un ...

Tramonta l'ipotesi di un'alleanza tra la Lega e il M5S Salvini non molla Silvio - "governo di Centrodestra" "No a strane coalizioni - io mantengo la parola data" : "La squadra con cui ragionare e governare e' quella di centrodestra". Lo afferma Matteo Salvini commentando dal quartier generale della Lega, in via Bellerio a Milano, i risultati delle elezioni politiche. "Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che puo' governare" Segui su affaritaliani.it