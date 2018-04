Cast e personaggi di Billions 3 al via su Sky Atlantic il 13 aprile | John Malkovich guest

GF Nip 2018 - Barbara d’Urso sul Cast : ci saranno ‘fidanzati di personaggi noti e persone con cognomi importanti’ : Dopo cheIlary Blasi ha avuto nel suo parterre star del calibro di Cristiano Malgioglio (che rivedremo come opinionista), Barbara D’Urso non vuole essere da meno: “Ci saranno diversi concorrenti che sono già apparsi in tv o sui giornali. Non sono vip ma hanno una certa notorietà per diversi motivi”. Tutto è pronto per la quindicesima edizione del Grande Fratello, al via martedì 17 aprile in prima serata su Canale 5, ma non tutti ...

Cast e personaggi di Deep State - su Fox dal 9 aprile : la serie con Mark Strong tra guerre e geopolitica : <Strong>CastStrong> e <Strong>personaggiStrong> di <Strong>DeepStrong> <Strong>StateStrong> debuttano stasera, 9 <Strong>aprileStrong>, su Fox. In prima assoluta, il canale satellitare di Sky aprirà le porte ad un nuovo avvincente spu thriller, sulla scia di Homeland e The Americans. Scritto da Matthew Parkhill, la <Strong>serieStrong> è la prima produzione tv europea dei canali Fox. Dopo la messa in onda del pilot negli Stati Uniti, <Strong>DeepStrong> <Strong>StateStrong> viene trasmessa in contemporanea in 50 paesi, tra cui Italia, Canada e Australia. La ...

Trama - Cast e personaggi di Instinct - la nuova serie crime con Whoopi Goldberg dall’8 aprile su Rai2 : cast e personaggi di Instinct approdano da questa sera, domenica 8 aprile, su Rai2: il secondo canale aprirà le porte a un'altra serie crime targata CBS, il network americano produttore di alcune delle serie più amate dagli italiani come NCIS, S.W.A.T. e Bull. La serie debutterà questa sera alle 22:10, subito dopo la trasmissione dell'episodio 15x10 di NCIS. Si tratta di una prima visione assoluta per l'Italia, non troppo distante dal ...

Cast e personaggi de La Casa di Carta 2 in streaming su Netflix - la seconda parte inizia dal colpo di genio del Professore : Il 6 aprile hanno debuttato i restanti episodi de La Casa De Papel: l'epilogo della vicenda dei personaggi de La Casa di Carta 2 su Netflix conclude la storia di questa surreale rapina alla Zecca dello Stato di Madrid, realizzata da un gruppo di 8 truffatori, capitanati da un geniale ideatore dell'assalto, che sperano di uscire indisturbati e senza tragedie dall'edificio con 2,4 milioni di euro stampati per l'occasione. La serie prodotta da ...

Cast e personaggi di Legion 2 al via il 4 aprile su Fox : Dan Stevens ancora più folle nei nuovi episodi : Il lato psichedelico della Marvel, un eroe che non ha bisogno di presentazioni e che è da prendere con le pinze così come l'intero show: Cast e personaggi di Legion 2 danno finalmente appuntamento al loro pubblico oggi, 4 aprile, su Fox per i nuovi episodi ancora inediti in Italia. In contemporanea Usa, la serie è pronta ad andare in onda con una rivoluzionaria e ancor più sconvolgente seconda stagione con Dan Stevens ancora più folle e ...

Cast e personaggi di Divorce 2 : Sarah Jessica Parker di Sex and The City torna su Sky Atlantic : Cast e personaggi di Divorce 2 sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Sky Atlantic e, in particolare, a tutti coloro che hanno amato Sarah Jessica Parker in Sex and The City. Sarà lei la protagonista della serie proprio come è stato nella prima stagione con il ruolo che le è valso la candidatura come miglior attrice ai Golden Globes dello scorso anno, ovvero Frances Dufresne. Ci sarà ancora lei al centro dei nuovi episodi della serie ...

Curiosità - Cast e personaggi de Il sorriso di Angelica - episodio di Montalbano in onda a Pasquetta su Rai1 : Gelosie e tradimenti nell'episodio de Il Commissario Montalbano in onda il 2 aprile su Rai1: sono questi gli elementi chiave tra Curiosità, cast e personaggi de Il sorriso di Angelica. Anche a Pasquetta, la prima rete italiana non abbandona l'appuntamento con le replica del personaggio interpretato da Luca Zingaretti. Il sorriso di Angelica è tratto dal romanzo omonimo scritto da Andrea Camilleri e pubblicato nel 2010 da Sellerio. Una ...

Cast e personaggi di Questo Nostro Amore 80 al via su Rai1 l’1 aprile : è finito l’amore di Vittorio e Anna? : È davvero finito l'Amore tra Vittorio e Anna? Per rispondere a questa domanda e da questa premessa, Cast e personaggi di Questo Nostro Amore 80 saranno in onda da oggi, 1 aprile, su Rai1, nella sera di Pasqua. Si poteva scegliere esordio peggiore? Sembra proprio di no visto che la domenica sera anche Fabio Fazio e il suo discusso Che tempo che fa sono riusciti a portare a casa ottimi risultati. Neri Marcorè e Anna Valle tornano a "spasso nel ...

Stasera su Canale 5 Inside Out : trama - Cast e personaggi del film Pixar - premio Oscar nel 2016 : Venerdì 30 marzo non prendete impegni: in prima visione e in prima serata, Canale 5 proporrà ai suoi spettatori Inside Out, film targato Pixar del 2015 che, oltre a riscuotere un enorme successo da parte di critica e pubblico, è stato premiato nel 2016 con l'Oscar al Miglior film d'animazione. Diretto da Pete Docter con Ronnie del Carmen e basato su un'idea originale dello stesso Docter, Inside Out è la storia di Riley, una ragazzina ...

Cast e personaggi di LA To Vegas dal 30 marzo su Fox : Dylan McDermott di American Horror Story pendolare di classe : Ad un paio di mesi di distanza dalla messa in onda Americana, Cast e personaggi di LA To Vegas sbarcano oggi, 30 marzo, in Italia su Fox di Sky con i primi episodi. Pendolari di prima classe, così sono definiti Dylan McDermott e gli altri protagonisti della serie diretta da Lon Zimmet. L'appuntamento con Cast e personaggi di LA To Vegas terranno compagnia al pubblico da venerdì 30 marzo alle 21:50 e così anche nelle prossime settimane. La ...

Cast e personaggi di Una Serie di Sfortunati Eventi 2 - dal 30 marzo su Netflix torna la serie con Neil Patrick Harris : Su Netflix torna la serie con Neil Patrick Harris, con Cast e personaggi di Una serie di Sfortunati Eventi 2. In molti aspettavano la pubblicazione degli episodi della seconda stagione, che arriva a quasi più di un anno di distanza dal primo capitolo dello show tratto dai romanzi per ragazzi di Lemony Snicket. La seconda stagione della serie originale Netflix esplora ancora di più l'universo, comico, grottesco e misterioso della saga ...

Cast e personaggi di Trust portano in tv John Paul Getty III : trama della serie con Luca Marinelli : Manca poco e anche il pubblico italiano conoscerà Cast e personaggi di Trust la serie tv che scaverà a fondo in una delle famiglie più ricche e infelici d'America, i Getty, partendo proprio dalle loro disgrazie e dal famoso rapimento di John Paul Getty III interpretato, magistralmente, da Harris Dickinson. Il giovane erede della fortuna petrolifera dei Getty è finito nelle mani della 'ndrangheta a Roma nel lontano 1973 ed è da qui che parte ...

Cast - personaggi e curiosità su La piramide di fango de Il Commissario Montalbano : trama episodio 26 marzo : Conosciamo Cast, personaggi e curiosità su La piramide di fango, episodio in replica de Il Commissario Montalbano, che Rai1 ripropone stasera 26 marzo, dopo lo straordinario successo delle nuove puntate della fiction trasmesse quest'anno. La prima rete italiana trasmette un nuovo appuntamento con il cavallo di battaglia Di seguito, la trama dell'episodio. Un uomo seminudo viene ritrovato morto all'interno di una grossa tubatura della ...

Cast e personaggi di Shadowhunters 3 - in Italia su Netflix dal 21 marzo : da Clary ai Malec e new entry : Domani è il giorno del debutto per Cast e personaggi di Shadowhunters 3. Stanotte, il primo episodio della nuova stagione della serie fantasy tratta dai libri di Cassandra Clare, andrà in onda sul network americano Freeform, ma il giorno successivo sarà disponibile in Italia sulla piattaforma Netflix, come già successo con le passate stagioni. Dai vari trailer promozionali che il canale ha rilasciato possiamo apprendere che lo show televisivo ...