Caso Skripal | ambasciatore Ue in Russia tornato a Mosca

Caso Skripal - Opac conferma la tesi di Londra : “Ex spia e figlia avvelenati da agente nervino” : È un agente nervino “del tipo degli agenti novichok” studiati dall’ex Urss quello che ha avvelenato l’ex spia russa Sergey Skripal e la figlia Yulia il 4 marzo a Salisbury, in Inghilterra. A conferma re la tesi del governo britannico, che nelle scorse settimane aveva attribuito la responsabilità al Cremlino, è l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ( Opac ). “I risultati dell’analisi condotta dai laboratori ...

Caso Skripal - Mosca contro la Gran Bretagna. Lavrov : "Londra non può ignorare le nostre domande" : Il ministro degli esteri russo ha insistito sul fatto che il Caso Skripal debba essere indagato sulla base della Convenzione sulle armi chimiche e ha ribadito la volonta' di continuare a dare una risposta adeguata alle "mosse ostili". "Il cosiddetto Caso Skripal e' stato utilizzato come un pretesto inventato e orchestrato per la massiccia espulsione di diplomatici russi. "Da tempo non vedevamo una tale sfacciata presa in giro del diritto", ha ...