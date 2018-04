Caso Buffon-Real Madrid | il portierone tra ‘torto’ e sentimento

Caso Buffon - parla l’agente Martina : “il futuro alla Juve e la Nazionale - la situazione” : Il Caso Buffon , tra rinnovo e Nazionale , sta tenendo banco in questi concitati giorni del nuovo ciclo dell’Italia targata Di Biagio. Oggi l’agente del calciatore ha parla to ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ delle intenzioni del portiere bianconero: “Non è cambiato niente da novembre. Gigi ha sempre dichiarato che se la Nazionale lo chiamava avrebbe risposto presente. Questo è un passaggio importante per ...

Buffon è un fiume in piena : il ritiro come la morte - lo scudetto - le finali perse ed il Caso Nazionale! Uno tra lui e Di Biagio “bluffa” : Gigi Buffon allo scoperto. Dopo essere stato tirato in ballo dal neo Ct Di Biagio in merito al suo ritorno in Nazionale, il portiere della Juventus ha parlato a Tiki Taka svelando le proprie intenzioni: “Alle parole di Di Biagio su di me e la Nazionale non c’è da aggiungere niente se non che ho un senso di responsabilità e di attaccamento che mi sentivo di dare ancora qualcosa alla Nazionale in questo momento di transizione. C’è un ciclo ...