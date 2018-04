Casa all’asta a Valli del Pasubio | sul divano il corpo semi-mummificato del proprietario

huffingtonpost

: Amici defiticitari, oggi sarò in #Confindustria a Vicenza per presentare il mio libro. Leggo di un’asta con cadaver… - CCottarelly : Amici defiticitari, oggi sarò in #Confindustria a Vicenza per presentare il mio libro. Leggo di un’asta con cadaver… - GianFreee : Casa all’asta con cadavere: sul divano http: - RGirardelli : Casa all’asta con cadavere: sul divano http: -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Qualche mese fa ladi Walter Dal Zotto è stata messa all'asta. Quando mercoledì mattina l'ufficiale giudiziario è entrato con un possibile acquirente, si sono trovati di fronte una scena inaspettata: il cadavere del- 42enne didel, in provincia di Vicenza - si trovava sul, con le gambe accavallate, in stato di-mummificazione. Dal Zotto, raccontano i paesani, era un uomo solitario, non aveva amici, per questo nessuno si è reso conto della sua morte, avvenuta tra giugno e luglio scorso.Si legge sul Corriere della sera:Sulla vicenda farà degli accertamenti la procura di Vicenza, anche se l'impressione è che sia soprattutto un dramma della solitudine: per le forze dell'ordine si è trattata di una morte per cause naturali o, ma è meno probabile, di un suicidio. Dopo il ritrovamento del, ...