famigliacristiana

: Carretti ecologici e pasta modellabile fatta di latte, ecco il futuro - Famiglia Cristiana - sissyalleluya : Carretti ecologici e pasta modellabile fatta di latte, ecco il futuro - Famiglia Cristiana -

(Di venerdì 13 aprile 2018) ... concorso internazionale che premia le start up con elevato impatto sociale e ambientale nel mondo. Promosso dalla Haas School of Business dell'Università di Berkeley in California, per la prima ...