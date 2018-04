Carmen Consoli presenta Eco di Sirene | il nuovo album registrato in analogico a Roma

Carmen Consoli con le sue 'Sirene'a Roma il 18 presentail nuovo disco : 'Porto le mie Sirene dall'esperienza del tour fino ad un album registrato in presa diretta'. A raccontare è Carmen Consoli, di passaggio a Milano per presentare il nuovo album 'Eco di Sirene', in ...

Politica : Carmen Consoli - vorrei un ruolo più attivo ma mi zittiscono : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – “Mi piacerebbe essere più attiva in Politica, ma spesso mi sono sentita dire che non me ne devo occupare, che devo stare zitta e pensare solo a suonare”. Lo rivela Carmen Consoli durante lo showcase andato in scena questa mattina a Milano per presentare il suo nuovo album ‘Eco di Sirene’. “La Politica – spiega la cantante – dovrebbe essere un fatto che interessa ...

Carmen Consoli - “Eco di sirene”/ Esce oggi il doppio CD Live : “Uomini topo” e “Tano” i due inediti : Carmen Consoli, “Eco di sirene”, Esce oggi, venerdì 13 aprile 2018, il doppio CD Live: “Uomini topo” e “Tano” i due inediti contenuti all'interno e frutto dell'ultimo tour.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:18:00 GMT)

Pd : Carmen Consoli - mi ha delusa ma l'ho votato turandomi il naso : Milano, 13 apr. , AdnKronos, 'Alle ultime elezioni ho avuto molta confusione, non sapevo per chi votare. Sono rimasta profondamente delusa dal Pd, ma ho dovuto turarmi il naso sperando che potesse ...

Riscoprire la felicità come valore sociale : Carmen Consoli racconta Eco di Sirene : La politica è al centro di tutta la parte finale della presentazione del disco: 'La migliore forma di politica fare bene quello che si sceglie di fare. È la creazione di valore: il leone mette la ...

Carmen Consoli - un'orchestrina da camera per cantare l''Eco delle sirene' " INTERVISTA : Un po' come nel tour , anche la scaletta dell'album riunisce per lo più storie femminili che riflettono lo sguardo della cantante sul mondo. "Volevo vedere i mie pezzi sotto un'altra luce", dice ...

Carmen Consoli ammalia con le sue sirene dal vivo : Quello di 'Eco di sirene' è diventato per Carmen Consoli un progetto artistico articolato a poca distanza da un tour fortunatissimo col quale ha portato il suo repertorio nei teatri d'Italia e d'...

L’impossibile vivere nel testo di Uomini topo di Carmen Consoli - 1° singolo da Eco di sirene (audio) : Il testo di Uomini topo di Carmen Consoli ci mette di fronte a quello che siamo diventati. Il brano rappresenta il primo estratto da Eco di sirene, che ne richiama tutte le atmosfere, ed è uno dei due singoli che l'artista catanese ha voluto inserire nel suo nuovo lavoro. La raccolta di brani è attesa sul mercato per il 13 aprile e, oltre a Uomini topo, conterrà anche Tano, secondo inediti che farà parte di Eco di sirene. L'album sarà ...

Carmen Consoli - Uomini topo | Testo - Audio - MP3 : Canzone Uomini topo, Carmen Consoli: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Uomini topo è Carmen Consoli: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Carmen Consoli torna con “Uomini topo”, l’inedito in radio dal 6 aprile che anticipa la pubblicazione di “Eco di sirene”, il live in studio in […]

Anche Max Gazzè al Concerto del Primo Maggio a Roma con Carmen Consoli e gli altri : Max Gazzè al Concerto del Primo Maggio a Roma è il nome che si aggiunge alla lunga lista di artisti che saliranno sul palco della storica manifestazione capitolina organizzata dai sindacati. Con Max Gazzè, Anche Carmen Consoli, che si appresta a rilasciare una nuova raccolta nella quale ha voluto comprendere Anche due inediti oltre ai brani portati in tour in Italia e in Europa, riscritti e riarrangiati per l'occasione. Tanti gli artisti ...

Annunciato l’instore tour di Carmen Consoli per Eco di Sirene : tutti gli eventi firma copie : L'instore tour di Carmen Consoli per Eco di Sirene è finalmente ufficiale. L'artista ha infatti Annunciato tutti gli eventi firma copie nelle quali incontrerà i fan per l'autografo delle copie dell'album che andrà a rilasciare il 13 aprile del 2018. Il disco rappresenta la raccolta di alcuni dei brani che la cantautrice catanese ha pensato di portare durante l'ultimo tour strumentale che ha portato in giro per l'Italia e in Europa in una ...

Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma : Carmen Consoli - Fatboy Slim ed i Canova tra i protagonisti : Torna il Concerto DEL Primo Maggio di Roma, uno degli eventi più amati e seguiti del panorama musicale nazionale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Ecco i nomi dei primi artisti che saranno sul palco dell’edizione 2018 del Concertone: Fatboy Slim, Carmen Consoli, Canova, NITRO, CALIBRO 35, DARDUST feat. JOAN THIELE, FRAH QUINTALE, WRONGONYOU e WILLIE PEYOTE. Il Concerto del Primo Maggio 2018 punterà i suoi riflettori sulla ...

Ufficiali i primi ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma - da Carmen Consoli a Fatboy Slim : I primi ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma sono finalmente Ufficiali. Il cast completo sarà reso noto nelle prossime settimane, ma sono già tanti i nomi degli artisti che sono pronti a dare spettacolo sul palco del grande live organizzato per la Festa dei Lavoratori nella Capitale. Atteso un grande headliner, impersonato da Fatboy Slim, che approderà nella Città Eterna a 20 anni dalla pubblicazione del suo album più noto, You've ...

Ufficiale il nuovo album di Carmen Consoli : Eco di Sirene atteso ad aprile : Il nuovo album di Carmen Consoli è finalmente Ufficiale. La Cantantessa è pronta a tornare con una raccolta di brani tratti dall'ultimo live che ha portato in giro per l'Italia e per il quale si è voluta circondare di sole musiciste donne. L'album è atteso per il 13 aprile e conterrà anche due inediti, già definiti provocatori: Uomini Topo e Tano. Il disco uscirà per Narciso Records/Universal Music, con un'uscita che era già stata ...