Cantanti italiani fotografati da vicino

Lucio Battisti/ Da Nava a Simone Cristicchi : su Rai Uno in onda l'omaggio dei Cantanti italiani (Techetechetè) : Lucio Battisti, protagonista della puntata del 4 marzo 2018 di Techetechetè assieme all'amico Dalla con i video del duetto con Mina a Teatro 10 del 1972(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:26:00 GMT)

Sanremo - perché è sbagliato avere come ospiti i Cantanti italiani : Ma a che servono gli ospiti a Sanremo? Non si potrebbe dedicare tutta la serata alla musica? Durante la quarta serata Baglioni lo ha fatto: 28 canzoni in gara (8 Nuove Proposte e 20 duetti con i brani dei Big) a cui si sono aggiunti gli ormai consueti omaggi del dittatore artistico, questa volta interpretati con Piero Pelù e Gianna Nannini. Il risultato è che finalmente ho capito a che cosa servivano, in passato, dei momenti che finora ...

