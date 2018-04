Cantante incinta uccisa sul palco Video | Pakistan | rifiuta ballo con uno spettatore | lui

Cantante incinta vuole esibirsi seduta. Il boss la uccide [video] : Un fatto fuori da ogni comune senso avvenuto in Pakistan, dove la Cantante incinta Samina Sindhu si è rifiutata di alzarsi per cantare e viene così uccisa durante un’esibizione. Islamabad si fa scenario di un duplice omicidio durante una cerimonia di circoncisione dove la donna aveva accettato di esibirsi per bisogno di soldi.e indicazioni del ginecologo erano quelle di restare comunque seduta per la situazione a rischio nel suo sesto ...

Cardi B è incinta : la Cantante ha rivelato di aspettare un figlio - in diretta tv : Congratulazioni a Cardi B che presto sarà mamma! Dopo mesi di speculazioni, la cantante ha confermato di essere incinta mostrando il pancione che sta crescendo durante l’ospitata al Saturday Night Live. Cardi B si è esibita prima in un medley su “Bodak Yellow” e “Bartier Cardi”, cantando coperta da un’ampia pelliccia. Poi ha intonato “Be Careful” con un abito bianco attillato e quando l’inquadratura si è ...

Nipote per Al Bano e Romina Power / Cristel Carrisi è incinta : il Cantante conferma - "sarò un nonno magico" : Le promesse di Al Bano e Romina Power in attesa del loro primo Nipote: la famiglia sarà finalmente tutta riunita a Cellino San Marco? Ecco le ultime novità(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:05:00 GMT)

“Con lui rimasi incinta - ma poi ho abortito”. Ornella Vanoni - confessione choc da Maurizio Costanzo. Ma la storica Cantante non si è fermata qui e ha rivelato un altro aspetto drammatico e inedito della sua vita. Da restare a bocca aperta : È stata una delle protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo, portando all’Ariston il suo bagaglio di storia della musica italiana. Eppure Ornella Vanoni non smette di stupire e rivela ancora aspetti inediti della sua vita. È stata ospite dell’ultima puntata de “L’intervista” di Maurizio Costanzo che andrà in onda giovedì 1 marzo in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Ornella ...