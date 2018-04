Canottaggio | Memorial d’Aloja 2018 | azzurri brillanti nella prima giornata Tutti i

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : domani scatta la 32ma edizione a Piediluco. Importante test per gli equipaggi azzurri : Scatterà domani a Piediluco, in provincia di Terni, il 32° Memorial Paolo d’Aloja, classica manifestazione del movimento del Canottaggio azzurro in memoria del presidente della federazione dal 1977 al 1984, quando morì pochi giorni dopo essere stato rieletto presidente: proprio a lui si deve la costruzione del centro federale umbro. Saranno 97 gli azzurri in gara nella tre giorni, da domani pomeriggio a domenica mattina: le due sessioni ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : svelata stamane la composizione degli equipaggi dell’Italia : Il DT della nazionale italiana di Canottaggio Francesco Cattaneo ha annunciato, nel corso della conferenza stampa in corso di svolgimento a Terni, la composizione degli equipaggi azzurri che saranno in acqua da domani a domenica nel 32° Memorial d’Aloja che si svolgerà a Piediluco. Di seguito l’elenco completo degli equipaggi azzurri. UOMINI SENIOR SINGOLO Simone Venier (Fiamme Gialle) Niccolò Pagani (Tevere Remo) Ivan Capuano ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : i 97 convocati dell’Italia. Ancora non ufficiali le formazioni degli equipaggi : Saranno 97 gli azzurri in gara al Memoria d’Aloja di Canottaggio: il DT Francesco Cattaneo ha diramato le convocazioni pur non svelando le formazioni che comporranno i vari equipaggi. Tale annuncio, infatti, verrà dato domani, in sede di presentazione della manifestazione alla stampa. Di seguito l’elenco completo degli italiani al via. SENIOR MASCHILE E FEMMINILE: Andrea Panizza (AS Moto Guzzi), Ilaria Broggini, Veronica Calabrese ...