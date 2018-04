Canoa | qualificazioni YOG 2018 | nel K1 maschile sprint Alberto Moceo è 13° | bene anche

oasport

(Di venerdì 13 aprile 2018) Seconda giornata diagli YOG per la: a Barcellona oggi toccava, nelle ultime gare, al C1 femminile ed al K1. Proprio nel K1 buon 13° posto per, che nei testa a testa odierni ha battuto per due volte, sia in qualifica che nei ripescaggi, il tagiko Saidilkhomkhon Nazirov.si è classificato 13°, con il tempo di 1’40″85, mentre il miglior crono è stato quello del bielorusso Maksim Khutski, che ha fermato il cronometro in 1’35″59. Matteo Pistoni invece, è arrivato 74°. Nel C1 femminile porta a conclusione il percorso Elena Borghi, che certamente da domani sarà a maggior agio nelle prove slalom. Queste le parole del DT Ettore Ivaldi al sito federale a metà delle: “Una bellissima esperienza per i nostri ragazzi, che mette insieme atleti di slalom e velocità. E’vero, però, che sul piano ...