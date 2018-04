Cannes | tra Garrone e Rohrwacher non c' è posto per Sorrentino

Garrone - Rohrwacher e Golino a Cannes. 'Sorrentino? Studiamo come mostrarlo' : Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher sono stati selezionati in concorso ufficiale al Festival del cinema di Cannes: è quanto annunciato a Parigi dal delegato generale del ...

Michael Kenneth Williams a Canneseries : la sua carriera tra Omar Little e Martin Scorsese : E se posso aiutarli con la mia esperienza e il mio successo perché non farlo? Mi sembra la cosa più naturale del mondo. Per questo abbiamo realizzato con la HBO questa nuova serie di documentari che ...

Le produzioni originali Netflix non potranno competere per la Palma d'Oro a Cannes : ...aspre critiche da parte dei produttori cinematografici francesi in quanto la società di streaming non distribuisce le sue produzioni al cinema ma solo tramite il proprio servizio di streaming o, in ...

Netflix non potrà più competere al Festival di Cannes : Per garantire una finestra di visibilità a tutti, i film che esordiscono in streaming potranno comunque essere proiettati durante il Festival, senza però entrare in gara. In testata: Bong Joon-ho, ...

Netflix non potrà concorrere a Cannes : ANSA, ROMA, 26 MAR Netflix non sarà in concorso al prossimo festival cinematografico di Cannes. Il colosso dello streaming audiovisivo, che ha prodotto serie come 'House of Cards' e 'Orange is the New Black', non potrà ambire ad alcuna Palma d'oro nella prossima edizione della rassegna, in programma dall'8 al 19 ...