Cannes punta sui grandi autori e rimette in pista l' Italia

Festival di Cannes 2018 : l’Italia punta su Garrone e Rohrwacher : Matteo Garrone a Alice Rohrwacher. Saranno loro a tenere alta la bandiera dell’Italia al Festival di Cannes 2018, dall’8 al 19 maggio sulla Croisette più scintillante della Côte d’Azur. Dopo il silenzio del 2017, con nessun film italiano in concorso e Fortunata di Castellitto in competizione al Certain Regard, il cinema tricolore raddoppia grazie a due pellicole di pregio: Dogman di Garrone e Lazzaro felice della Rohrwacher. La ...