romadailynews

: Campidoglio: Variazione in bilancio di oltre 15 MLN: 8,8 milioni di euro aRoma… - romadailynews : Campidoglio: Variazione in bilancio di oltre 15 MLN: 8,8 milioni di euro aRoma… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Roma – Roma Metropolitane avrà circa 8,8 milioni di euro per attività urgenti legate alla realizzazione d alcune opere destinatarie di finanziamenti ministeriali. Tra cui la manutenzione delle linee A e B della metropolitana. Quasi 5 milioni stanziati per effettuare la gara per il servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta. Queste le voci principali dellaaldi previsione 2018-2020, per un valore complessivo di15 milioni di euro, approvata dalla Giunta Capitolina. I nuovi stanziamenti vengono finanziati con un aggiustamento finalizzato a rendere maggiormente efficiente l’utilizzo delle previsioni di. Ovvero con una riduzione dei fondi disposta in proporzione alla capacità di spesa delle singole strutture capitoline risultante dalla percentuale di risorse impegnate nel 2017. Il bando per l’affidamento delle rimozioni viene ...